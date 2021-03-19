機車騎士路邊腳排排站，魔性畫面曝光，吸引2.3萬人朝聖。（圖／翻攝自路上觀察學院）

下班路上發現超魔性的畫面！一名網友分享，機車騎士等紅綠燈，不約而同將腳放在路邊紅線上，從後面看過去超整齊，宛如一條人型蜈蚣，引起網友討論，照片吸引2.3萬人朝聖，太好笑了，看起來莫名很療癒。

一名男網友昨在臉書社團《路上觀察學院》分享一張照片，只見路上一排機車騎士不約而同的將腳「ㄎㄨㄟ」在紅線上，看上去超級整齊，給人一種「人型蜈蚣」的即視感，引起網友熱烈討論，貼文不到1天就吸引2.3萬人狂讚。

許多網友看見整排騎士「饋腳」的畫面直呼，根本就是人型蜈蚣，「機車版人形蜈蚣」、「是蜈蚣陣嗎？」、「乖乖排隊的腳腳們」、「這是人形蜈蚣吧」、「太好笑了，機車版本的人型蜈蚣」、「蜈蚣膩？」另也有人歪樓直呼，整排騎士這樣整齊排列好像是在路上跳芭蕾，但是莫名得讓人覺得很療癒。

貼文也釣出不少機車騎士直呼，這就是台灣人的日常啊！騎車等紅綠燈的時候，都會無意識的「ㄎㄨㄟ」腳在路邊的人行道，「就算腳很短也要饋一下」、「有一次踏出去踩空差點跌倒，還要裝沒事」、「我也常常這樣」、「騎車最期待的一刻」。

(中時新聞網)