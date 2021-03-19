台灣逢大旱年，台灣水資源保育聯盟與台南市環保聯盟，19日在安平水資源回收中心門口集會，呼籲政府應調整治水策略，改以「海綿城市」治理概念，補充地下水，解決淨水管高漏水率的嚴重問題。

台南市環盟與水保聯盟在世界水資源日前夕，針對台灣缺水問題發表看法，質疑台灣年均雨量2550公釐，屬豐水地區，卻常發生旱象，今年更是缺水大年，衝擊農、工、民生各項產業，直指政府治水政策錯誤。

台南市環盟理事長黃安調表示，台灣水庫水源大部分來自降雨，部分來自地下逕流，去年至今降雨量銳減，是水情嚴峻主因。

他認為，水利署治水政策偏重流域綜合治理，逕流分離，出流管制，一遇大雨，內水就迅速排向外水。應改以海綿城市政策，增加地下水補注，良好的植被可以貯水500噸至2000噸，500公頃可貯水100萬噸，相當1座小水庫。

其次，黃安調提醒水利署需重視淨水管末的漏水率，台灣水管漏水率竟達2成，每年漏掉5座烏山頭水庫的容量，非常可惜。

台南市水資源保育聯盟理事洪嘉模表示，降雨來自水循環系統，台灣一直有超抽地下水問題，以中南部最嚴重，潛藏地層下陷危機。

台南市水保聯盟理事吳美香指出，農業是生態產業，有減碳降溫效果，灌溉時多數滲入地下水源，具備良好水循環功能，呼籲政府面臨缺水時，勿汙名化農業用水。

台南市水利局表示，台南市新建建築物需作滯洪池，兩公頃以上開發案要有出流管制計畫，廠商填土時必須處理排水，留住水源。另外上游多作植栽，停車場作植草磚，都是海綿城市的概念。

自去年11月18日水資源黃燈警示亮起至今，台南市工業大戶節水7％，用水大戶節水達10％，兩項至今已省下500萬噸水，另停用30座游泳池，6座水資源促中心每天提供1萬7000噸放流水，緊急給消防、灌溉路樹之用。

台南市長黃偉哲項水利署爭取大型RO淨水設備，3月底完成安置在樹谷園區，未來汙水經過處理，每天有500噸水可供工業使用。

(中時 )