追劇是不少人打發時間的最佳娛樂，但為什麼一定要中文配音？一名網友好奇表示，以前婆婆媽媽都會邊追劇邊做家事，現在看韓劇9成都是年輕人，不解為何還要繼續用中文配音，「真的有夠尷尬」，網友則認為，韓文聽不懂、字幕又太快，而電視的收視群仍為中老年人居多，因此還是有市場需求。

原PO日前於PTT韓劇板發文指出，能理解過去婆婆媽媽們會邊做家事邊看劇，但現在看韓劇的年齡層已大幅下降，大部分都是年輕人，不解為什麼要繼續用中文配音，「而且台灣配音真的有夠尷尬」，目前看過的中文配音只有大長今比較可以接受，「現在30歲以下的收視族群，真的會聽中文配音嗎？」

貼文曝光後，引發鄉民熱烈回響並表示，「會不會是因為韓劇受眾年齡層很廣，我身邊12歲到80歲都有人」、「長輩很多覺得聽不懂韓文，所以他們喜歡看配音，用原音都會調整播放速度」、「長輩眼睛不好，還要盯著字幕看，對他們來說真的很吃力」。

其他網友則表示，中文配音仍有他的魅力，有些劇配上中文配音反而更好看了，而且中文配音也有利於視障者，中老年人大多都是看電視，年輕人都是看網路的，因此受眾比你遠想得還多，而且台灣的配音員都很專業。

(中時新聞網)