「因為喜歡與人群互動，畢業後選擇擔任服飾銷售員，但每個月薪水只有三萬多，而且升遷幅度有限！」今年29歲的饒竣傑大學剛畢業時對銷售充滿熱情，希望每天工作都能接觸不同的人，但實際工作一段時間後發現，薪水調幅小，即使當到店長，每月薪水最高只有5萬多。考慮到未來發展，饒竣傑決心挑戰高薪的業務工作，轉職到永慶房屋擔任經紀人，由銷售服飾轉為銷售房屋，一樣能接觸人群，又可以學習到專業的房產知識，最重要的是薪水比以往好太多了！

工作上掌握自己的步調 最高月收入20萬

回想當初剛進入房仲產業時，家人對房仲業務有著高工時、高壓力的刻板印象，也覺得不一定能夠賺得到錢，但饒竣傑入行後積極學習，每天上班勤跑商圈，經營客戶關係，遇到不懂的問題主動向前輩請教，搭配公司「彈性工作八小時」制度，讓他工作與生活平衡，工作時間全力衝刺，下班後好好放鬆。

饒竣傑也分享到:「永慶有完整的師徒制度，讓轉職者不怕沒人教，當初剛入行時，帶領我的學姐及店長給予很多幫助，除了師父的教導之外，還有團隊合作的企業精神，在工作上不分你我，攜手做好服務，贏得客戶的信賴，在永慶絕對不需要孤軍奮戰！」

好的制度讓工作更有效率，饒竣傑的業績一直保持穩定，幾乎每個月都成交！「能夠一直保持月月成交且穩定成長，除了公司良好的制度之外，在工作上保有自己的步調很重要，把該做的事情做到120分，不要怕比別人更勤勞，在永慶一定會有收穫！」工作上找到自己的節奏，不僅月月成交，還創下最高月收入20萬的好成績，在加入永慶第二年晉升成為百萬年薪一族，更扭轉家人對房仲業的刻板印象，全力支持饒竣傑在房仲業發展。

饒竣傑(後排)利用彈性工作8小時制度，在工作之餘可以好好放鬆陪伴朋友與家人。(圖/永慶房屋提供)

前籃球校隊勇奪永慶籃球盃冠軍 團隊合作更是永慶人的DNA

在工作上，饒竣傑不僅表現亮眼，也積極參與公司內部舉辦的體育賽事，身高186公分的他，在學期間是曾是籃球校隊，平常也喜歡相約同事們打球，維持運動的好習慣，更是連續三屆都報名參加公司舉辦的永慶盃籃球賽。主攻前峰的他和新店隊的隊友們合作，曾拿下永慶盃籃球賽的冠軍！也期待著今年第七屆的永慶盃籃球賽，能夠與隊友們攜手合作再次奪冠。

饒竣傑分享:「很開心出社會後還能重拾籃球比賽的樂趣，公司每年舉辦運動賽事真的很替員工著想。籃球是一項講求高度團隊合作精神的運動項目，能夠激勵同仁的向心力，也讓大家更團結！打球時大家奮力拼搏，爭取第一，同時也藉由比賽認識不同區的學長姐，以球會友，是很好的交流。」

饒竣傑(圖後左三)在學期間曾是籃球校隊，來到永慶也積極參與公司舉辦的籃球比賽，打造健康好生活。(圖/永慶房屋提供)

永慶讓我的特質更有價值 傳遞優良企業文化

談及2021年的目標及生涯規劃，饒竣傑分享當初選擇加入永慶除了考慮到未來發展，並學習房產相關知識之外，也希望可以在永慶買下屬於自己的房子，並預計今年達成目標，一圓自己買房的夢想。

除此之外，由於公司完整的師徒制度，讓他在新人時期可以好好學習，搭配公司專業培訓課程，能夠快速上手房仲領域的工作，他也鼓勵剛畢業有報復、想挑戰高薪房仲工作的年輕人加入永慶，好的企業文化能夠讓自己的特質被看見，在工作上能夠將自己的能力發揮到最大值。

每天勤跑商圈，建立與客戶的信任感，饒竣傑(圖左)幾乎每個月都能夠成交，也鼓勵剛畢業的年輕人來永慶，讓你的特質更有價值。(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)