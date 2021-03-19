田中鎮長洪麗娜表示，承辦官員目前查無不法事證，無保請回，她相信她是清白的，該球場是在2017年規劃設計，若有不法也絕不護短，靜待司法調查釐清。（吳建輝攝）

去年７月風光啟用的彰化縣田中鎮多功能風雨球場，傳出疑似圖利廠商索取回扣，遭廉政署調查，18日下午檢警傳訊鎮公所涉案課長及承辦課員，彰化地檢署今說明，風雨運動場確實有偷工減料之嫌，訊後將涉嫌詐欺罪的６名監造、承包商等人，以10萬至2萬不等交保，而公所主管則無寶請回。

據消息指出，是民眾檢舉該工程圖利廠商，甚至指有地方人士索取回扣，彰化地檢署表示，18日指揮廉政署、政風及檢調人員調查，傳訊公所承辦人員及課長，另外搜索廠商、公所、及涉案人員住處等，查扣部分資料、帳冊等證物。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，初步調查發現廠商魚目混珠，用次級品替代正品建造球場，原設計圖是波浪造型的屋頂，但成品僅有微微弧度，不僅這樣，偷工減料部分還包括鋼筋、油漆、燈具等等，再由廠商與製造商勾結來通過驗收。

葉建成說，訊後依詐欺罪嫌將陳姓、簡姓、吳姓等6名監造及承包商，以10萬到2萬元不等交保，而公所陳姓承辦主管是否涉及不法，還在調查釐清中，無保請回。

19日田中鎮民代表會臨時會，副主席曾福傳、代表蕭家銘等人認為，風雨運動場是在現任鎮長洪麗娜任內動工驗收，認為她不能推諉責任；洪麗娜則表示，承辦官員目前查無不法事證，無保請回，她相信她是清白的，該球場是在2017年規劃設計，若有不法也絕不護短，靜待司法調查釐清。

該多功能風雨球場占地近一公頃，為多功能運動園區，包含風雨運動場、標準籃球場、羽球場、兒童足球場等，是已故前鎮長謝文賢及立委陳素月，共同向中央及縣府爭取，獲教育部體育署補助1480萬元，縣府補助372萬元所興建，2017年規畫發包，去年7月25日啟用，如今卻爆出弊案。

(中時 )