宏達電營業虧損持續收斂，將接手台灣業務的宏達電亞太區總經理黃昭穎表示，宏達電未來將以VR（虛擬實境）、手機雙軌並進，預告第2季就會有旗艦商品，並提前布局每年成長3成VR消費市場、企業則有6~7成的複合年成長，樂觀看待3~4年內企業的VR需求會大於消費市場。

宏達電台灣區總經理陳柏諭因個人生涯規劃即將卸任，預計3月底生效，相關業務將由主管亞太區的黃昭穎接手，黃昭穎在宏達電服務超過10年的時間，去年起接任亞太區總經理，如今規管範圍再納入台灣。

黃昭穎表示，宏達電不會放棄手機市場，但會考慮代工或是自行製造，近期宏達電在手機布局轉趨積極，除了看重台灣，也持續耕耘其他市場，包括北亞、東北亞、中東等，盼可把觸角打開，以利宏達電的後續布局。

宏達電去年第4季營收來到全年高點、為16億元，營業淨損則持續收斂、降至12.9億元，為2015年第二季營益率由正轉負以來，本業虧損相對低點。另一方面，在控制成本、進一步聚焦業務下，毛利率揚升至近10年來單季高高，單季稅後淨損10.7億元，稅後每股虧損降至1.29元。

宏達電近年智慧型手機業務陸續進行產品線精簡化，雖未有高階旗艦機款推出，但去年下半年仍分別針對5G及4G中階市場，推出U20及Desire 20＋兩款新機，至於大力扶植的VR事業，目前對整體營收貢獻度仍有限，要有實質效益還得時間醞釀。

宏達電對5G時代到來，加上疫情發生加速催生產業數位轉型與商業模式的轉變，形成大量XR人才及內容產製的需求趨勢相當看好，繼與國立東華大學合作打造「東台灣首間VR人才培育中心」後，今年與新北高工合作的「VIVE培訓中心」結合專業完整的軟硬體設備及『跨領域XR創作課程』，盼為台灣年輕學子未來升學與就業領域挹注充沛軟實力。

(中時 )