出生於傳產家庭的謝哲明，雖然有接棒機會，但是他不想要安逸地走上已經鋪好的道路，而是想要靠自己的雙手闖蕩出一片天。「所以我很早就踏入職場了，各種大大小小的工作我都做過，從過程中我體會到不同工作中的辛酸，也慢慢摸索出我自己想要的工作面貌。」

哲明說，他曾經在工地和工廠學習技術，雖然偶爾能賺取高薪，但是充滿危險和過勞的工作環境，讓他警覺工作對身體的危害；後來，他進入餐飲產業學習企業經營和後勤管理，雖然工作環境變好了，但這些工作不但低薪，工時也長。最後，有人看上哲明擁有整合工地工廠與經營管理經驗，邀請他至塗裝工廠擔任廠長。廠長職位雖然亮麗且高薪，但是工作環境仍對身體有潛在危害，再加上略顯固定的工作模式和千篇一律的生活，也讓年輕的哲明充滿掙扎。

毅然褪去廠長光環，選擇永慶為自己的人生增色

「我是一個很喜歡交朋友、跟人聊天的人，在工廠裡每天面對同樣一批同事、聊同樣的話題，久而久之我覺得我的生活有點乏味。所以後來我體悟到，我自己喜歡的工作是，讓我有機會去接觸各種人事物，同時又有機會賺取高薪。」在研究過後，業務工作遂成為哲明的職涯目標。

當時在保險和房仲兩者之間抉擇的哲明判斷，交易金額較高的房地產業，不但有機會為自己創造高收入，房地產涉及的眾多專業，包含房屋鑑價、稅務法規、交易安全等等，都能讓這條職涯道路更加穩固。「除此之外，還有一些平常比較難接觸到的Know-How，都是投入房仲產業可以學習到的知識。」目標鎖定在房仲產業後，哲明決定選擇房仲產業中的第一品牌永慶房屋。「大企業的制度和教育訓練比較完整，再加上永慶提供給員工的福利和保障就是比其他公司都好，其實沒那麼難選。」哲明笑說。

樂於分享的友善健談，搭配永慶專業服務，談定業務無往不利

進入永慶之後，憑藉著自己善於與人互動的親和力，再加上永慶房屋獨有的「實價登錄3.0」與聯賣配對系統的專業服務，搭配保障消費者權益的「三不政策」和「兩大誠實保證」，讓他談業務無往不利，入行三個月就成功成交，也做出單年超過三百萬的驚人業績。談及經營客戶的訣竅，哲明說：「如果你把對方當客戶，對方當然就會把你當仲介。但如果你能從生活中跟客戶建立起連結，客戶會覺得你的形象更立體、也更貼近他們，就像朋友一樣。」所以哲明都會從客戶的生活開始關心，也會主動分享自己的生活點滴，甚至是自己小孩的照片和趣事。很自然的，客戶也會開始分享自己的生活和心得，信任關係就建立起來了。「所以要拉近信任最快方式，就是交換秘密！」

喜歡與人互動的哲明（右三）投入房仲業後，同事間感情融洽，各種聚餐交流不斷。哲明也能跟客戶分享彼此人生中的各種故事，讓他樂在工作之餘，也為自己創造一年三百萬的好業績！(圖/永慶房屋提供)

但是成功的秘訣可不是只單靠交心而已，專業服務才是成功的關鍵。哲明說，永慶的實價登錄3.0服務在促成交易上扮演著舉足輕重的角色。「我每次把實價登錄3.0上的成交金額攤開來給客戶看時，他們都會驚訝我們敢提供這麼透明的價格資訊，他們也因此更願意相信你給出的建議。」而聯賣配對系統讓經紀人能夠快速針對客戶在意的購屋條件進行篩選，立刻推薦客戶有興趣的房子，不但節省時間，更讓客戶感到經紀人的專業，滿意度可是大大加分。永慶為堅守保護買賣雙方權益，陸續推出「三不政策」：不炒房、不造假、不隱瞞，以及「兩大誠實保證」，保證完整揭露成交行情至門牌，更讓消費者能安心託付買屋大事。

永慶為客戶圓滿成家，更讓員工享受幸福家庭

已經成家的哲明，對於永慶提供給員工的工時福利更是特別有感。家中或小孩臨時有狀況，彈性工作制度讓哲明可以安排早下班或下午才上班；再加上公司的提供的行動APP，讓他不管在何地都能快速處理客戶需求。「這種彈性在我過去工作的傳統產業裡根本不可能辦到，我的時間都給工廠了。」同時，智能作業系統「永慶大聯盟」也讓哲明工作更有方法。系統每天會派發任務和提醒重要程度，讓他更容易抓到工作重點，提升工作效率。哲明說，這說明公司一直持續創新，不會墨守成規，也讓他對公司的未來更有信心。

曾經在傳統產業裡身處高位的哲明，如今在永慶一樣作出亮眼成績，還更多了份自由寫意。不但為自己賺取人人稱羨的高收入，也更享受與人互動、時間自由的工作過程。「我很開心當初離開工廠進入永慶。我接觸的人變多了，不但同事多元、客戶也都充滿著歷練和故事，我從與同事和客戶之間的互動中，接觸到非常多的資訊，也打開很多眼界。彈性的工時也可以讓我跟家人相處，分享生活中的種種趣事，生活變得很有層次感。」年僅32歲的哲明，工作生活兩得意，成功地在永慶找到人生的甜蜜點。

謝哲明（圖中）直言自己很開心進入永慶，不但同事多元、客戶也都充滿著歷練和故事，透過每次的聚餐活動或是跟客戶互動，都能分享彼此的人生故事增加眼界，讓生活變得很有層次感。(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)