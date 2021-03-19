陽明(2609)委由台船(2208)建造2,800 TEU級全貨櫃輪「永明輪」今天舉行新船命名，「永明輪」為台船建造10艘2,800 TEU級全貨櫃輪中第8艘新船，該船型可裝載約2,940個20呎標準貨櫃，配備有353個冷凍櫃插座。

陽明表示，為強化整體競爭優勢並降低營運成本，自2020年截至目前已有7艘2,800 TEU自有船與4艘11,000 TEU長租船交付，未來還有2艘2,800 TEU自有船與10艘11,000 TEU長租船將陸續交付，將有助於陽明營運船隊汰舊換新，為陽明全球船隊挹注運力。

「永明輪」將於4月1日正式投入陽明亞洲區間JTS航線，隨永明輪的加入，新船油耗節省效益搭配近期穩定市場貨載需求，有助於陽明海運進一步提升亞洲區間航線營運績效。JTS航線靠港順序為：名古屋、東京、千葉、橫濱、基隆、高雄、香港、蛇口、巴生港、新加坡、馬尼拉南港、高雄、香港、蛇口、廈門、名古屋。

(時報資訊)