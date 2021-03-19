砷化鎵代工廠環宇-KY(4991)公布2020年財報，第4季稅後虧損為8804萬元，累計2020年每股淨損為1.28元。

環宇-KY今天下午舉行法說會，由於大陸基礎建設招標前客戶下單保守，且疫情致使客戶庫存偏高，環宇-KY去年第4季合併營收為3.44億元，季減4%，年減27.8%，營業毛利為1.19億元，季減19%，年減49.9%，由於產品組合較差，單季合併毛利率為34.6%，季減6.4個百分點，年減15.2個百分點，營業淨利為1191萬元，季減69.9%，年減88.9%，營業淨利率為3.5%，季減7.5個百分點，年減18.9個百分點，稅後虧損為8804萬元，單季每股淨損為0.99元；受到疫情影響，代工營收減少影響，2020年合併營收為14.81億元，年減17%，營業毛利為6.13億元，年減24.2%，合併毛利率為41.4%，年減3.9個百分點，營業淨利為1.87億元，年減37.9%，營業淨利率為12.7%，年減4.2個百分點，稅後淨損為1.13億元，年減143.3%，每股淨損為1.28元。

(時報資訊)