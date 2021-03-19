在美國阿拉斯加州安克雷奇市舉行的中美高層戰略對話，第二場會議結束。中共中央政治局委員楊潔篪及中國國務委員兼外長王毅率領的中方代表團離開會場，返回下榻酒店。

路透引述美國官員稱，第三場會談將在當地時間19日上午舉行。該官員並表示，第一場會談是實質性的、嚴肅、直接的，像美方計劃的那樣，利用首場會談概述其利益和優先事項，也聽取了中國官員的同樣訴求。

大陸央視報導，中共中央外事辦主任楊潔篪在中美高層戰略對話開場白中闡明中方立場，稱希望這次對話是真誠的、坦率的，並強調美國沒有資格居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套。

楊潔篪稱，與中國打交道，就要在相互尊重的基礎上進行。歷史會證明，對中國採取卡脖子的辦法，最後受損的是自己。

王毅則稱，過去幾年，中國的正當權益受到無理打壓，中美關係遭遇前所未有的嚴重困難。這種局面損害兩國人民利益及世界穩定與發展，不應再繼續下去了。

王毅表示，中方絕不會接受美國的無端指摘，要求美方徹底放棄干涉中國內政的霸道行徑。 美國17日在香港問題上再次提升對中國的制裁，這舉措不是正常的待客之道。如美方想以此增強對華優勢是打錯算盤，僅暴露其內心的虛弱和無力。

報導又引述中方代表團官員指出，中方帶著誠意應邀與美方進行戰略對話，並做好按雙方事先商定的程序和安排開展對話的準備，但美方在先致開場白時嚴重超時，並對中國內外政策無理攻擊指摘，挑起爭端。這不是待客之道，也不符合外交禮儀，中方對此作出嚴正回應。

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