36歲女星李宓過去以「資生堂千金」封號出道，發行多張單曲，但讓她另類走紅的是參與電影《台北物語》。近日台灣掀起一股「鮭魚之亂」，昨(18日)李宓分享朋友改名鮭魚，爽請大家吃壽司的照片，卻被網友揪出浪費醋飯，李宓隨即澄清自己的醋飯都有吃完，也勸朋友不能浪費，仍難消網友不滿，稍早有人發現李宓的維基百科被惡搞，出道地點竟被寫上壽司郎。

李宓稍早已火速澄清，隨後刪文。（圖／中時資料照片）

近來知名壽司餐廳推出促銷活動，宣布名字中有鮭魚二字就能免費請吃一頓大餐，昨李宓曬出跟朋友爽吃壽司照片，寫下：「我桌遊店的好朋友竟然把名字改成煙燻鮭魚，托他的福，我們六個人吃了一頓免費的壽司，不過我還是一直取笑他」，她分享跟好友新身分證合影及一群人開心聚餐照片，眼尖網友卻發現桌上醋飯成堆，疑似浪費糧食。

見此，李宓第一時間刪除爭議照片，澄清：「很感謝大家的關心，但是我自己點的食物都有吃完，也有勸朋友不要浪費，但實在沒辦法幫他們把白飯都吃完。請問有人關心我推廣環保素食已經五年了嗎？」卻難消網友怒火，今上午她索性將整篇文章刪除，盼此舉能低調度過爭議。

稍早網友發現，李宓的維基百科被竄改，寫上：「本名：鮭魚破壞者」、「教育程度：素食主義環保學系」、「宗教信仰：鮭魚教」、「演奏樂器：生魚片」、「出道地點：壽司郎」、「2018年，發行首張個人專輯《鮭蜜》（應為《唇蜜》）」「廣告代言2021年：台灣壽司郎『愛の迴鮭祭』」等，至截稿為止尚未被改回，而李宓方面對此暫無回應。

李宓的維基百科被惡搞。（圖／翻攝自維基）

(中時新聞網)