瑞井紅磚小鎮有古色古香的紅磚屋、彩繪及特色古井。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

中東海棗田景色絕佳，為IG或社群美拍聖地。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

「追分成功車站」為台鐵海線鐵路最末站。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

大肚藍色公路。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

為推廣低碳旅遊及建置步道設施，台中市觀光旅遊局編列1200萬元整建大肚環保公園登山步道，完善步道環境及公共遊憩設施，工程歷時約4個月，於今年1月底整建完成。觀旅局長林筱淇表示，透過此次步道整建，串聯周邊登山步道，完善大肚山環形大縱走。

大肚環保公園登山步道全長約5.8公里，分為南、北二路線，華山路上的環保公園為北步道起點，沿步道東行可至華南路登山步道出入口連接萬里長城、旗開得勝登山步道；南步道於華南路接續北步道出入口，連結至環保公園。

林筱淇推薦喜愛挑戰自我的山友，可安排大肚山步道群環形縱走1日，由較方便停車的萬里長城新興山登山口為起點，依序先到環保公園登山步道，接續旗開得勝步道，沿途有茂密成蔭的相思樹林，涼亭、展望平台等設施，開闊處可眺望八卦山脈及大肚溪風光，風景怡人。

若喜歡節奏輕鬆的登山行程，則可就上述南、北路線擇一步行，之後順遊位於大忠國小附近的中東海棗田。中午用餐推薦大肚在地傳統美食如鵝肉攤、肉圓、燕肉羹、炸粿等。餐後前往瑞井紅磚小鎮參觀紅磚屋、彩繪及特色古井，走訪磺磎書院，海線鐵路最末站「追分成功車站」買張紀念車票增添話題。

傍晚可至大肚著名的藍色公路，以開車或是騎乘自行車於蜿蜒公路遠眺大肚美景，入夜後，一盞盞藍色透亮的燈光宛如一串藍寶石項鍊為旅人點亮，喜愛夜景的遊客可前往望高寮夜景公園欣賞璀璨夜景，感受台中夜晚之美。

(中時 )