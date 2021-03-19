UBA總決賽開打前夕，文化大學球員們透過各種技巧、體能訓練及實戰演練加緊備戰，只為展現一年來勤奮練習的最佳表現。(adidas提供)

熱血籃球賽事接連登場，109學年度UBA大專籃球聯賽總決賽將於20、21日兩天於台北小巨蛋開打，預計再掀籃壇高潮！女籃傳統強權的文化大學繼去年重返4強舞台後，今年憑藉高中籃球聯賽新人后鄭慧慈、冠軍賽MVP王玥媞兩位新血，以複賽第2名之姿角逐冠軍寶座，誓言笑納女籃隊史第20冠。

深耕台灣基層籃壇的adidas，不僅自2011年起投身贊助UBA大專籃球聯賽，更化身文化大學最佳後援長達10年，投入硬體裝備與軟體資源等各項援助，幫助球員們專注自我超越、實現籃球夢想。此次文化女籃再戰台北小巨蛋，adidas邀請所有球迷一同前進球場，為文化大學強力應援，助攻女王回歸，順利重奪UBA冠軍獎盃！

總決賽開打前，文化女籃球員們透過各種技巧、體能訓練及實戰演練加緊備戰，只為展現1年來勤奮練習的最佳表現。adidas相挺文化大學第10年，共同見證4連霸佳績，今年為助力球員們再創顛峰，特別獻上配備adidas劃時代革命性新科技的Harden Vol.5，以創新科技Futurenatural完美融合鞋面與中底，搭配LIGHTSTRIKE內嵌BOOST的絕佳雙中底，兼具輕盈靈敏、能量反饋及無縫貼合的舒適腳感，讓球員們一舉突破防守、強勢進攻，無懼挑戰制霸全場！

(中時 )