63歲陳姓男子去年10月一早騎車到和美鎮一處土地公廟閒晃，看到張姓老翁在廟前廣場打盹，一時貪念順手摸走了對方放在身旁地上的一支老人手機，張翁醒來發現手機不翼而飛，請廟方調監視器後報警；檢警估算手機市價僅200元，陳男因此遭彰化地院依竊盜罪名判處拘役20日，若易科罰金需向公庫繳納2萬元，實在得不償失。

根據判決書，去年10月17日上午近9時，陳男至和美鎮福安廟，看見張翁在廟前廣場機車上睡覺，身旁地上放了一隻價值200元的銀色三星手機，他隨即走到張翁身體左側，彎腰撿起手機藏放進衣服口袋後，還先進廟裡拜拜再騎車離開。

陳男否認偷竊，辯稱手機放在地上又未連接充電線，因此撿起來，等釣魚回來之後就拿去派出所，不知道這樣會觸犯竊盜罪；但法官根據監視器畫面，發現手機就放在張翁身邊，陳男撿起後未詢問是否為張翁所有就離開，與一般撿拾到遺失物等待失主尋回之行為不符，認定陳男意圖偷竊。

法官審酌，陳男高中畢業後曾先後從事彰化監理站之監考官、五金公司售貨員與印刷工廠技術員等工作，在社會工作經驗約30年，明知手機不是自己的，未經所有人同意就拿走並據為己有，不法行為屬竊盜無誤。

雖然陳男事後將手機送回嘉犁派出所，卻是在被害人報案後，警方二度上門至其住處詢問妻小後，他才到派出所返還手機，考量陳男50幾歲退休後沒有工作，已婚育有3名子女，並已賠償被害人雙方和解，故作如上宣判。

(中時 )