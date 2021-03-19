橘貓蜜柑值班時，多半時間在睡覺。（高雄捷運公司提供／袁庭堯高雄傳真）

高捷公司呼籲民眾以認養代替購買，不棄養不放養。（高雄捷運公司提供／袁庭堯高雄傳真）

愛貓的蔡英文總統受高雄市長陳其邁邀請，19日到高雄捷運橋頭糖廠站探視人氣貓站長「蜜柑」。蜜柑不負橘貓貪吃的基因，一下就被陳其邁的肉泥收買，乖乖讓蔡英文撫摸，逗得蔡英文笑瞇眼。

陳其邁2月25日便曾訪視「蜜柑」，感謝牠替高雄捷運橋頭站帶來高人氣。當時陳其邁還特地寄了一張「蜜柑」的明信片給同樣愛貓的蔡英文，邀請蔡英文有空來高雄玩貓，蔡英文趁19日南下出席高苑工商50歲校慶活動後空擋，直接前往橋頭糖廠探望蜜柑。

陳其邁一看到蜜柑就拿出秘密武器「肉泥」，果不其然立刻吸引蜜柑注意並舔食。蔡英文除了玩貓之外，也開心和蜜柑合影，她感謝「蜜柑」及高捷站務人員盡忠職守服務旅客，希望高雄的民眾可多搭捷運。

高捷橋頭糖廠站會有貓站長，起因於3年前邀藝術家駐站、創作貓村花園和喵星石，引起旅客詢問是否有站貓。高捷公司2020年6月到台南市收養流浪貓，選中「蜜柑」，經照料與訓練，2020年9月上工，沒想到大受旅客歡迎，過年期間還有人送牠紅包，以愛睡覺、睡覺會捲成一球聞名。目前除週一、二公休，蜜柑其他時間在橋頭糖廠站「執勤」。

高雄捷運公司也準備貓罐頭、肉泥、高捷小領巾等禮盒回贈蔡英文及陳其邁，讓蔡英文的家貓「想想」、「阿才」及陳其邁的「小米」、「Muji 」可享用。

高捷公司表示，感謝蔡總統及陳市長來探望蜜柑與高捷同仁，也呼籲全國民眾都能以認養代替購買，不棄養不放養。

(中時 )