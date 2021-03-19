台中市中清路3段路肩出現紅白標線並存，引發警方執法疑慮。（王文吉攝）

紅線劃設後，路肩寬縮減為130公分，臨停汽車一定會壓線。（王文吉攝）

紅線劃設後，路肩寬縮減為130公分，臨停汽車一定會壓線。（王文吉攝）

紅色禁止臨時停車標線從路口一路劃到陳情人指定處。（王文吉攝）

台中市中清路3段最近新劃2處各約50公尺紅線「禁止臨停」，原有白色標線並未塗銷，紅白標線並存引發警方執法疑慮，附近店家也抱怨生意因此暴跌。公路總局表示，因考量該路段車多而劃設紅線，並未牴觸白色路面邊線，執法應以紅線為基準，不至無所適從。

「省道台1乙線」中清路3段路肩出現紅白標線並存，記者實測白色標線寬度15公分為路面邊線，新劃設的是紅色禁止臨停標線。路肩寬度原約170公分，當地店家可臨停汽、機車上、下貨，也有民眾臨停購物，但紅線劃設後，路肩寬縮減為130公分，臨停汽車一定會壓線。

當地便當店、房仲、機車行等店家紛紛抱怨，過去都沒有禁止臨時停車，紅線是3月初才劃設，客人擔心違停被開單，生意一落千丈。大雅里長李玲珍說，原本還有一點路肩空間可以停放機車，但紅線劃下去，完全都不能停。

市議員吳顯森表示，從沒看過紅白線並存，據他了解，因有住戶陳情，紅線才從路口一路劃到陳情人指定處，受影響有10戶居民。吳顯森指出，劃設標線有規則律定，不能因人設事，呼籲道路主管單位除要依法規劃設，也應事先徵詢地方意見，不要造成民眾不方便。

警方則表示，依照規定路口轉彎處10公尺劃設紅線，至於其他路段在不影響交通前提下，若商家有做生意需求，應劃設黃線比較合理；該路段「紅白標線」並存，有一點矛盾，且無所適從，「執法到底要以白色道路邊線或是紅色禁停線為標準」，認為有檢討空間。

公路總局台中段長郭純鑑說明，根據道路交通標誌標線號誌設置規則第183條，禁止停車線可同時為路面邊線，因此在劃設紅線路段，15公分白色路面邊線「可劃可不劃」，警方應以紅線為執法基準，不至於無所適從。

郭純鑑指出，劃設紅線除路口轉彎處10公尺外，其餘有車行安全疑慮路段可視情況劃設，該處因有居民反映，經會勘後，考量路口車多而劃設紅線。另路肩部分，一般提供道路救援及緊急事故使用，無論有無紅、黃、白線，仍不建議民眾停車，建議尋找合法車位停放。

(中時 )