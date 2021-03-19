金可（8406）受惠消費市場回溫，去年稅後淨利約10億元，領先隱形眼鏡族群，EPS為10.24元。法人預期該公司今年在線上線下的完整布局與自有品牌的效應下，除延續中國的強勁增長與日台的回溫復甦，本業營收大幅成長可期，全年獲利可望增長至少2成，拚創新高。

營運漸入佳境的金可，去年第四季營收23.9億元，是新冠疫情以來首度季成長，也帶動年度獲利有不錯的成績表現，該公司今年1-2月營收12.65億元，年成長34.66％，預估第一季營收應有不錯的成長力道。

根據市場研究報告推估，因應疫情影響與中國彩片市場的增長，中國線上銷售增長快速，整體線上銷售額超過市場份額一半，金可面臨多家彩片競爭品牌崛起，透過多品牌操作銷售、品牌知名度、兩岸生產線的靈活操作與線下銷售復甦增長，稱霸線上旗艦店的銷售並成功搶佔線下市佔率，穩坐中國市佔的領導地位。

根據天貓平台2020全年銷售數據顯示，金可在天貓平台的佔比為18.3％，遠遠超過國際品牌的博士倫（14.3％）與強生（7.9％）。

金可表示，中國彩片市場增長潛能高，公司單次移印9色花色的彩片技術領先群雄，加以憑藉兩岸自動化產能的配置，具備快速生產模壓線與因應彩片少量多樣的彩片專屬生產線等生產效能，除了站穩兩岸品牌地位外，兼具支應中國代工接單潛能。

隨著疫情的回穩，線下銷售增長快速，1-2月銷售增長率達8成，線上旗艦店的銷售增長幅度亦超越天貓大盤近10％，在金可的多品牌策略持續夾擊全球品牌啟動下，與線上線下的完整通路布局，伴隨中國隱形眼鏡滲透率逐年提升、海外銷售的雙引擎推動下，加以Q2功能性商品如抗藍光與紓壓鏡片等新品的推出，法人指出將推波金可今年的增長潛力，再創營運高峰。

(工商 )