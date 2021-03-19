豪宅市場復甦，根據住商機構統計，台北市近五年豪宅交易量近五年豪宅交易從谷底一路攀升，去年交易共521件，比五年前成長三成以上，不過去年平均成交單價每坪112.2萬，比起五年前僅上漲4.8％，交易量大增，不過價格盤整，多數買方追價意願有限，平均成交價未創高點。

住商機構統計台北市近五年來總價8,000萬以上、坪數80坪以上的豪宅交易量價，2016年僅不到400件，2017～2019年間均約在430～450件，不過去年已突破500件，交易量逐年攀升，不過價格則是自2016年至2019年由每坪107.1萬，逐年微漲至每坪116.1萬後，去年回檔至每坪112.2萬。

觀察豪宅成交熱門行政區交易量，中山區為常勝軍，有四年交易量奪冠，大安區僅一年位列榜首，近五年來各年度成交單價最高的豪宅，分別有「松濤苑」、「勤美璞真」、「元利信義聯勤」及「西華富邦」，當年度的「豪宅王」最高單價在每坪260.3~299.0萬之間。

大家房屋企研室專案副理郎美囡表示，豪宅在政府打房時往往是重點目標，房市盤整讓台北市豪宅價格向下修正一成以上，近五年僅「元利信義聯勤」一件交易單價貼近300萬大關，之後再無新紀錄，如今買方購置豪宅多方思量，不輕易追價，去年因市場熱錢衝進房市，各類型不動產交易量多受拉抬，豪宅買方除了資金投放，也因疫情之故而置產。

住商不動產企研室資深經理徐佳馨指出，央行理監事會議日18日祭出第二波打炒房政策，其中針對高價住宅貸款，最高成數從6成降至5.5成，且已有3戶以上房貸者僅4成，此外，以法人持有申請貸款僅4成，皆無寬限期，預期資金有限或預計以公司名義作資產配置者，購屋意願減低，不過對於口袋深的買方而言，貸款限制並未造成困擾。

(工商 )