中美高層在阿拉斯加的首場會晤，雙方罕見在公開環節激烈交鋒，火藥味十足。分析認為，中美針鋒相對主要是想向國內展現強硬姿態，預計會談仍會非常緊張激烈，更有美國專家形容會談「徹底失敗」，雙方都沒有獲益。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan），與中共中央政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪及中國國務委員兼外長王毅，當地時間周四（18日）在阿拉斯加安克雷奇（Anchorage）會面，是拜登上任以來首次中美高層會晤。

美國戰略與國際研究中心亞洲問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）形容，這次會談被認為「徹底失敗」，雙方誰都沒有獲益。她稱，從雙方事前的強硬言論，已能預計會談可能演變成互相指責及提出要求。

美國之音引述伯盛仲合律師事務所（JLG）國際監管與合規部合夥人博格（James Berger）認為，這場會晤主要是一個形式，雙方都不會對其自身認為重要的方面，作出任何重大讓步。「他們主要想做的是，讓他們各自的國內觀眾感覺他們看起來是強硬的。」

他稱，拜登政府希望展現出，他仍然捍衛美國工人，捍衛美國人認為的人權價值觀等議題。對於中國，他們可能想要在台灣和香港等議題上，以及前特朗普政府時期的貿易政策問題上，盡可能展現堅定立場。

雙方首次會議已於當地時間18日下午5左右結束。據美方公布，第二場會議於晚上7時繼續，會議閉門舉行；當地時間19日上午9時，將舉行第三次會談。

在首場會談中，中美交火，美方斥中方行為都威脅到維護全球穩定、秩序；中方批評美國霸權、沒有資格居高臨下同中國說話。雙方還就超指發言互相指責。盡管事前中美已為會談降溫，外界也對中美會談不抱什麼期望，但雙方公開針鋒相對的程度，仍然矚目。

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