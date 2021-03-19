根據最新觀測資料、中央氣象局氣象預報及空氣品質模式模擬資料，中國甘肅及內蒙地區19日持續出現大範圍沙塵，受到中國北方冷高壓系統移動影響，沙塵逐漸向東及向南傳輸。環保署研判，中國沙塵21日晚間將隨東北季風增強或大陸冷氣團南下影響臺灣空氣品質，全臺多為橘色提醒等級，西半部地區局部達紅色警示等級，影響程度視東北季風強度、移動路徑及上游降雨強度而有所變化；23日起中部以北地區空氣品質漸趨好轉，南部地區位於下風處，風速較弱，須留意污染物累積情形，空氣品質為橘色提醒到紅色警示等級。

環保署表示，根據最新觀測資料，19日於中國甘肅及內蒙地區觀測PM10小時濃度達2800微克/立方公尺，預估21日晚間起將隨東北季風增強或大陸冷氣團南下影響臺灣空氣品質，北部地區PM10小時濃度將達250~300微克/立方公尺，短時間可能超過300微克/立方公尺，PM2.5小時濃度將達50~60微克/立方公尺；22日白天沙塵影響至中南部地區，全臺空氣品質指標為橘色提醒到紅色警示等級，影響程度將視東北季風強度及上游降雨強度而有所變化。預報這波沙塵將於23日白天逐漸緩和，不過南部地區風速較弱，空氣品質為橘色提醒到紅色警示等級。

因應境外污染可能影響空氣品質，環保署除事先協調台電、麥電等燃油與燃煤電廠減排，降載外，並提醒地方政府隨時關注空品變化，後續將適時啟動預警及應變措施，要求轄內大型污染源進行降載或減排，並特別加強轄內露天燃燒、營建工地以及堆置場等管制作為，以降低空氣品質惡化的影響。

(工商 )