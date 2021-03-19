美債殖利率再飆，科技股領跌，美東時間周四收盤，美股收黑。亞股大跌。今日台股不敵干擾，開跌101.38點，報16186.46點，電金傳乏力，盤中一度下殺265點，最低下探至16022.17點，尾盤逢台灣指數系列成分股調整，終場下跌217.6點或1.34%，收16070.24點，險守萬六，卻丟失所有均線，成交量3899.21億元。本周下跌184.94點或1.14%，周K翻黑。今日外資(不含外資自營商)賣超387.4113億元，投信買超3.2925億元，自營商賣超19.7594億元，三大法人賣超403.87億元。今日外資賣超規模登上歷史第9大。外資倒貨不手軟，今年來賣超突破3千億元，為歷史第四大，僅次於2020年賣超5394億元、2008年賣超4700億元及2018年賣超3548億元。

盤面上，半導體收跌1.68%，晶圓雙雄ADR收跌，台積電(2330)、聯電(2303)難脫身，其中台積電持續貼息、開低走低，終場下跌1.83%、收591元，摜破600元、逼近季線；聯電開低46.1元，終場下跌2.13%、收46.05元。聯發科(2454)開局即失守900元，終場下跌1.99%、收885元。股王大立光(3008)開低3390元，終場下跌2.04%、收3355元。其他電子收跌3.47%、跌幅最深，昨為撐盤擔當的鴻海(2317)今回跌，下挫4.63%、收123.5元。不過，鴻家軍的正達(3149)仍攻上漲停、收39.65元，廣宇(2328)、中揚光(6668)小漲。金控股收跌1.09%，金控雙雄富邦金(2881)、國泰金(2882)收跌1%以上。

值得關注的是，航運、板卡/NB、IC設計今大顯身手，相對大盤抗跌。受惠運價上漲、需求升溫，航運股樂不可支，收漲0.68%，為類股漲幅之首。其中，志信(2611)、四維航(5608)以漲停作收，台航(2617)收漲4.52%，陽明(2609)、華航(2610)收漲逾2%，慧洋-KY(2637)收漲1.75%。資訊服務收漲0.45%，類股漲幅次之，凌群(2453)站上漲停價19.8元，資通(2471)收漲逾6%。電腦設備收漲0.36%，居漲幅第三。比特幣漲勢凌厲，自年初以來，漲幅已達113%，而華爾街女股神看好後續漲勢，板卡廠反應熱烈，映泰(2399)、承啟(2425)、麗臺(2465)亮燈漲停。工業電腦廠凌華(6166)受惠接單動能轉強，Q2、全年業績樂觀，成功吸引買盤目光，今放量攻頂，登上漲停價66.5元。電腦大廠雙A利多滿滿，宏碁(2353)收漲約7%、華碩(2357)收漲逾5%。IC設計馬力強，點晶(3288)、亞信(3169)、笙泉(3122)、安國(8054)、應廣(6716)、太欣(5302)、展匯科(6594)高掛紅燈籠。普誠(6129)逼近漲停，迅杰(6243)收漲逾8%，矽統(2363)、天鈺(4961)收漲逾5%，敦泰(3545)收漲逾4%。

國際股市波動大，台股震盪收跌，電子權值股士氣盡失，概念股各自表現。外資今再度落跑，提款38.74億元，本月來累計賣超1146.27億元。5日RSI為40.72，10日RSI為49.18；9日K值為72.83，9日D值為73.23；20日乖離率為-0.46。群益投顧研究部副總裁曾炎裕認為，上升趨勢線16000點是重要支撐，跌破前偏多，擇優擇強布局，且避開外資調節股，後市可留意IC設計、航運及基期低內需產業。

(時報資訊)