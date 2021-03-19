瞄準碳纖利基應用活絡商機，德化工大廠巴斯夫推出全新 Ultramid Advanced 碳纖維增強型高溫尼龍牌號，進一步擴展其高溫尼龍（PPA）產品組合。巴斯夫表示，全新碳纖維（CF）增強型PPA塑膠可用於製造汽車車身、底盤和動力傳動的結構件，也可用於製造泵、風機、齒輪箱和壓縮機等工業零件，及消費電子產品領域所需高穩定性的超輕零部件。

巴斯夫全球約110,000名員工，產品分屬化學品、材料、工業解決方案、表面處理技術、營養與護理、農業解決方案六領域。2020年全球銷售約590億歐元；其中，2020年特性材料業務部全球銷售達56.3億歐元。

巴斯夫目前PPA產品系列中已有50多種規格，新牌號的碳纖維填充量包括20％、30％或40％，優點包括重量極輕，具有一定導電性，並具穩定的剛度和強度，可用於替代鋁鎂等金屬材料。此外，新牌號還具備包括低吸水率、高尺寸穩定性、優異的耐化學性、耐水解性及高強度、高模量特性，較市面其他的碳纖維增強型PPA產品更具優異綜合性能。

巴斯夫指出，全新CF增強型PPA牌號的機械性能可透過改變碳纖維類型和含量，以及各種添加劑技術來優化。含有40％碳纖維的Ultramid Advanced N3HC8 在80°C溫度下（吸濕平衡）具有媲美鎂或鋁的強度和模量。

尤其，近年各國鎂廠事故頻傳，導致鎂供應變得不可預測。而以鎂或鋁為原料生產部件時，還需要額外的後處理和加工步驟，導致生產系統成本增加。使用巴斯夫全新PPA規格加工產品重量可減輕25～30％，為一既安全、又具有成本效益的高性能替代材料。

對汽車行業而言，結構部件或動力傳動部件重量的減輕將有利於增加純電動汽車或燃料電池汽車的續航力；在消費電子產品領域，全新超輕PPA材料的高剛度、高強度、優異的尺寸穩定性和可加工性有助於製造輕質超薄的精密結構件。

(工商 )