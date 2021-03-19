聚集全台灣頂級立技格鬥高手，3/20-21在高雄國際會議中心，慕泰泰拳公開賽連續兩天要進行最熱血刺激的泰拳對決。

慕泰泰拳公開賽是南台灣首次舉辦的大型泰拳賽事，與國際知名的刺客方舟紋身博覽會合作，要在3/20-21連續兩天在高雄國際會議中心進行激烈的泰拳賽，雖然本次賽會是首度舉辦，但參賽選手卡司堅強，一字排開皆是台灣一線泰拳好手，包含在泰國職業賽MAX Muaythai取得KO勝的謝宥勝，這次要對決曾獲WMO業餘世界泰拳冠軍的涂國志，壓軸主賽則由「最強戰警」林勁成要對決格鬥實力戰將葉俊宏。

慕泰泰拳公開賽即將在南台灣展開戰火。（圖／主辦單位提供）

慕泰泰拳公開賽即將在南台灣展開戰火。（圖／主辦單位提供）

除了強者對戰，其中還有一場「嬌點」，前ONE Championship踢拳原子量級世界冠軍莊凱婷，也將在本次賽會出戰，對戰子弟兵林李唯怡，上演一場「網內互打」女子泰拳表演賽，其餘場次也找來泰籍選手出戰，其中人氣最高、高齡50歲的「移工拳王」阿朋也將登場獻技，拳迷一定不可錯過。

3/20首先登場的是業餘規則的賽事，3/21下午則是強者齊聚的職業賽，職業賽全程也將在台灣知名立技格鬥YouTube頻道-立技瘋FightHolic進行完整賽事直播。

立技瘋FightHolic頻道

https://www.youtube.com/c/立技瘋FightHolic

(中時 )