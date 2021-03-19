房市熱，營建業授信持續創高，根據聯徵中心銀行授信金額各企業產業類別的占比顯示，今年1月本國銀行針對營建業的授信金額，占比已高達25％，連續七年營建業都位居企業授信金額的「借款王」，房市熱絡，近七年來銀行授信給營建業的占比，有大幅攀升趨勢。

由於不動產開發金額較高，不管是購置土地或者開發興建，都需要向銀行借貸，營建業的負債比通常高於其他行業，也因此向銀行申請貸款授信金額也相對較高。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，從近七年營建業占本國銀行授信金額的占比來看，2015~2017年是景氣谷底，占比約19％~20％，2018~2019年則是觸底復甦，到今年1月，則拉高到了25％的近7年新高。

近年建商購地狀況積極，推案量持續攀升，加上工業類的需求不斷增加，台北市近年也出現不少百億級的開發案，加上危老改建等政策持續推動，都推升營建業的景氣攀升，導致向銀行借款授信金額佔占比逐漸拉高，對比其他產業的變化，營建業迎來一波榮景。

不過資金持續灌注到營建業上，也讓政府機關提高警覺，陸續推出實價登錄2.0、房地合一2.0政策，對於法人短期交易與課稅方式進行變革，並擬將預售換約也納入房地合一課徵範圍，也把工業用地空地貸款限縮到5.5成，並限制法人購置住宅的貸款成數，頗有超前佈署避免資金持續灌注到不動產市場，由於過去政府機關已經累積豐富的調控經驗，政策的方向都相當精準。

(工商 )