中美關係並未隨雙方高層官員會晤而緩和。3名美國共和黨籍議員提出「中國貿易關係法案」，要求撤銷中國在2000年9月獲得的永久性正常貿易關係地位，將美中貿易關係拉回到2001年以前的狀態，讓美國總統每年都需要批准延長中國的貿易優惠地位。

據美媒報導，3位共和黨籍參議員科頓（Tom Cotton）和英霍夫（Jim Inhofe）和斯科特（Rick Scott ）當地時間18日提出「中國貿易關係法案」（The China Trade Relations Act）。他們指出，美國參議院2000年9月19日投票給予中國永久性正常貿易關係地位，為中國加入世界貿易組織鋪平了道路。

永久性正常貿易關係地位之前被稱為永久性貿易最惠國待遇。科頓稱，20年來，中國一直維持著永久性最惠國待遇，加速了美國製造業就業崗位的流失。現在是時候保護美國人的就業，並讓中共為其強迫勞動營和惡劣的踐踏人權行為擔責。

該議案如果通過，將要求美國總統按照「傑克遜-瓦尼克修正案」的要求逐年審批中國的最惠國待遇。議案還將擴展「傑克遜-瓦尼克修正案」把踐踏人權和貿易侵權行為列為失去資格的因素。議案規定中國如果使用強迫勞動營或其它集中營或強制實行絕育和強摘人體器官等行為就會喪失最惠國貿易地位的資格，而且國會將能夠推翻總統對最惠國貿易地位的延長。

美國共和黨籍眾議員史密斯（Chris Smith）也在眾議院推出同樣的議案。史密斯和科頓2020年也曾在兩院分別推出這項議案，但在上屆國會並未取得立法進展。

中方曾多次否認所謂「強迫勞動」的說辭，指尊重和保障人權是中國的憲法原則，敦促美方有關人士尊重基本事實，停止污蔑抹黑新疆人權，停止干涉中國內政。

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