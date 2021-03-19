台灣基進立委陳柏惟罷免案，目前正進行二階段連署，對此，資深媒體人黃暐瀚認為陳柏惟罷免案通過很困難，恐6成機率不會過。不料，綠委林俊憲和前綠委郭正亮不認同，認為顏家態度很關鍵，且陳柏惟一直引戰，談罷免案恐失敗還很難說。

黃暐瀚17日在網路節目《鄉民大會》上表示，陳柏惟罷免案有６成機率不會通過，因為陳柏惟一直口出爭議言論，但是在地方上行程還是一直跑，看陳柏惟跑宮廟時，後面還是有很多人與他合照。因此，陳認為罷免案恐怕很難通過，所以一直嗆聲拉高仇恨值，並增加台灣基進黨的能見度，希望能在2022的選戰中有所斬獲，這就是陳柏惟想要達到的目標。

不過，林俊憲和郭正亮竟不認同黃暐瀚的看法，林俊憲認為，無黨籍高雄市議員黃捷在面對罷免時，雖然採正面對決，但都沒有口出惡言，而且面對市民都會鞠躬，降低選民的仇恨，但如果要採取這樣開戰的策略，對於被罷免人一方相當不利，而且在陳柏惟的罷免案中，顏家態度非常關鍵。

同台的郭正亮則分析，本來陳柏惟如果低調一點，不講出「跟國民黨站在一起的是假公民，他無法尊重」這麼衝動的話，他認為顏家不一定會表態。他直言，罷免門檻不是二分之一，是四分之一就能達到罷免門檻，且陳的選區很藍，罷免關鍵要看顏家態度。對於黃暐瀚稱陳柏惟現在故意嗆聲來拉抬基進黨聲勢，郭正亮表示不可能，因為離2022選戰還很久，選民不會記這麼久的事。

(中時新聞網)