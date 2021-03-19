后里區三豐路186巷逢大雨必淹水，立委楊瓊瓔服務處前往會勘。（陳淑娥攝）

台中市后里區旱溝排水易淹水，造成三豐路186巷每逢大雨必水患，周邊義德、義里及后里等里民苦不堪言，立委楊瓊瓔19日邀相關單位會勘，將沿后科南路至三豐路段設置分流箱涵，所需經費5500萬元，屆時將減輕旱溝排水負擔，減少水患發生。

后里區旱溝排水8公里處，兩岸住宅緊鄰排水路興建，排水路最窄處僅6.2公尺，流路相當曲折，為旱溝排水通洪瓶頸，導致三豐路186巷每逢大雨必嚴重淹水。立委楊瓊瓔及議員陳本添19日邀集營建署下水道工程處、台中市水利局現勘。

后里里長楊春明及義德里長謝榮慶指出，每逢豪大雨就開始擔心，尤其在地勢低窪三豐路186巷附近旱溝排水周邊義德、義里及后里等里，溪水若溢流損及附近民宅及工廠，居民每次「聽到落雨聲，就心驚驚」。

水利局表示，近年來市府將旱溝排水系統部分易淹水地帶列為改善重點，9年前在接獲里長陳情後，也於災後透過楊瓊瓔委員邀集經濟部水利署、內政部營建署、中科管理局及市府水利局等，研議在中科后里園區旱溝旁綠10-2用地增設緩坡滯洪池，延滯旱溝排水洪峰時間，並配合滯洪池新建旱溝沿后科南路設置分洪箱涵，將部分水流導入三豐路既有雨水下水道B幹線，以減輕旱溝排水負擔。

后里區中科旱溝滯洪池，因中科后里園區環差問題延宕7年之久，所幸環差通過後市府立即啟動規劃，也在去年11月動工，今年10月底將會完工，總經費6340萬元，規劃於都市計畫綠10-2用地，新設溪畔景觀池，面積約1.06公頃，預估可容納逕流量1.46萬立方公尺，分擔旱溝排水洪峰流量，降低淹水情況發生。

針對後續配合滯洪池新建旱溝沿后科南路設置分洪箱涵計畫改善設施所需經費5500萬元，營建署下水道工程處表示，楊瓊瓔多次協助市府向營建署下水道工程處爭取經費，願全力協助，共同致力改善后里區旱溝低窪地區淹水問題，以防範未然。

議員陳本添指出，后里區旱溝排水系統不佳，雨季低窪地區時常淹水，居民苦不堪言，中科旱溝滯洪池今年10月底將完工，后科南路分洪箱涵也已完成規劃，今年底將發包施工，工期約10個月，完工後配合分流箱涵，可望解決旱溝排水周邊義德、義里及后里等里淹水問題。

立委楊瓊瓔服務處執行長洪柳益表示，旱溝排水部分地區由於排水斷面不足、流路亦相當曲折且地勢低平，為后里易淹水地區之一，經常於颱風過後傳出水患災情，滯洪池再加上分流箱涵完工後應可減少淹水現象，未來將有助於改善后里區水患情形，讓在地鄉親擺脫淹水夢魘。

(中時 )