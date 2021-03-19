亞馬遜週四宣布，目前正在舊金山測試其電動送貨車。這是與初創公司Rivian Automotive合作開發的亞馬遜訂製電動汽車，在加州的最新測試，該公司自2019年以來已從投資者那裡籌集了約80億美元。亞馬遜上個月宣布已開始在洛杉磯測試電動送貨車。亞馬遜的電動貨運車已完2000萬個包裹運送，並計劃今年將該計劃擴展到另外14個城市。

亞馬遜表示，由於具有「巨大的客戶群，獨特的地形和氣候」，它選擇舊金山作為最早測試Rivia電動貨車的城市之一。最初將在舊金山里奇蒙德郊區的亞馬遜送貨站外進行送貨，但亞馬遜預計很快會從其他灣區站點開始送貨。

亞馬遜全球車隊和產品總監羅斯·拉奇（Ross Rachey）在一份聲明中說：「從我們所看到的情況來看，這是最快的現代商業電氣化計劃之一，我們為此感到無比自豪。」。「隨著我們在加州繼續發展和投資，我們希望以負責任的態度這樣做，因此，我們為灣區的客戶看到這些車輛在附近行駛而感到興奮。」

亞馬遜透過其20億美元的氣候承諾基金（Climate Pledge Fund）支持了Rivian，該公司於2019年9月同意從初創企業購買10萬輛電動汽車，這是其雄心勃勃的努力的一部分，以使亞馬遜的車隊完全依靠可再生能源運行。

亞馬遜表示，自那時以來，它已經在全球範圍內運營著數千輛電動汽車。到2020年，它表示已使用北美和歐洲的電動送貨車運送了超過2000萬個包裹。

為了向電動汽車轉變，亞馬遜重新設計了配送站，增加了數千種電動汽車充電器。亞馬遜說，目前，這些車輛是由經過專門培訓的亞馬遜員工駕駛的。

亞馬遜去年秋天推出了一種電動送貨車。它們具有方形設計，熟悉的Prime品牌和升級的安全功能，例如先進的駕駛員輔助系統和外部攝像頭，可為駕駛員提供在車外的360度視野。

(中時新聞網)