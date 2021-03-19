促進國旅發展與升級為全台各地公部門與旅遊業者的新顯學，其中嘉義市政府以觀光活動搭配藝文場館，國旅住宿人次兩年成長近4成，成為人氣國旅城市的好成績後，18日攜手KKday簽訂MOU，雙方共推數位旅遊、瞄準年輕客群，為2021年台灣設計展在嘉、光織影舞藝術展、嘉義市國際管樂節三大觀光盛事暖身，KKday也將提供旅 遊電商平台資源，助力嘉義市觀光數位轉型，掌握疫後海外旅客來台商機!

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市身為南台灣觀光旅遊重鎮、阿里山的入口門戶，並擁有 深厚的文化底蘊、木都歷史、特色美食與藝文能量，非常適合深度漫遊，每逢連假嘉 義市都迎來爆滿的觀光人潮，針對2021年與長遠的觀光發展，嘉義市將更重視城市品牌形象、觀光資源整合與優化、創造亮點活動與數位轉型。

為了推動數位旅遊升級，嘉義市政府與KKday簽訂MOU，並邀請旅館公會全國聯合會理事長洪崇元、旅行公會全聯會理事長蕭博仁、嘉義市旅館商業同業公會理事長李素珍、嘉義市旅行商業同業公會理事長賴俊杰、嘉義市觀光協會理事長張裕隆、嘉義市商圈文化促進協會理事長劉慶宗共同出席見證，嘉義市政府觀光新聞處處長張婉芬分享，嘉義市的發展史已有300多年，更是全台擁有最多別名的特色城市，如棒球原 鄉、白酒之鄉、畫都、林業之鄉等，歷史人文與觀光資源豐厚，非常適合自由行，而 2021年10月嘉義市將首次舉辦台灣設計展，市府期許以「設計」、「創意」為媒介， 讓大家看見不一樣的嘉義。

KKday表示，隨著今年下半年台灣設計展在嘉舉辦，嘉義市將吸引廣大年輕客群造訪 ，並引領全台社群的觀光話題，另接下來還有光織影舞藝術展、嘉義市國際管樂節等 觀光盛事接力舉辦，KKday將提供旅遊電商平台資源，助力嘉義市與在地旅遊業者發 展數位旅遊，包括針對不同觀光客群規劃主題遊程、伴手禮線上行銷、藝文展覽活動 線上體驗等。

KKday補充，除了觀光產品數位化，也會協助嘉義市的旅遊與體驗行程業者數位轉型 ，針對目的地旅遊，包括地方創生、活動體驗、溫泉旅宿、包車旅遊等業者，提供一站式整合預約系統Rezio，幫助業者輕鬆快速建立預約官網，享有24小時網路接單、金流支付整合、自動寄送憑證等便利功能，今年6月底前，開通使用Rezio平台的前 200名嘉義業者，除了免收取系統設定費，更提供免費數位轉型的專屬顧問服務與6個 月進階方案，增加來客的同時，降低業者的人力營運成本。

目前Rezio已在台灣、日本及東南亞市場中獲得正面迴響。小至各地區的在地旅遊體驗 業者，大至日本最大線上旅行社H.I.S等大型供應商，Rezio已服務超過 500 家提供一日遊、當地體驗、水上活動、手作課程等多樣化旅遊服務的商家，協助他們向超過280,000名旅客提供更優質、且更數位化的行程體驗。KKday也將於近期在嘉義市舉 辦數位轉型分享會，希望與在地業者分享KKday的數位平台資源，為疫後海外旅客來 台商機與旅遊服務做好準備!

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