亞果（7566）遊艇會在後疫情時代，展開國內和國外營運佈局，19日從台南總部揮軍北上，首次在SOGO百貨台北敦化館設立的快閃櫃，實現串連南北海洋休憩產業的藍圖，稍早並與新加坡頂級遊艇會、聖淘沙升濤灣「一度十五」遊艇會，簽訂合作，成為台灣首次與國際遊艇會交流合作的案例。

亞果遊艇會位於SOGO百貨台北敦化館設立的快閃櫃位，19日開幕，亞果總經理張慶祥表示，這是在與新加坡頂級遊艇會、聖淘沙升濤灣「一度十五」遊艇會，簽訂合作之後，亞果在新冠肺炎（COVIX-19）疫情後期，展開島內外營運佈局的新策略。

張慶祥指出，SOGO百貨台北敦化館的亞果快閃櫃位，主要提供會員的加入、遊艇銷售、課程訓練、遊艇旅遊安排、以及碼頭泊位安排等，未來也會在北部或全國各地的百貨公司，設立10天左右的快閃店，讓總部在台南安平港的亞果遊艇會，滲透到全台各地。

他說，亞果遊艇會目前的會員人數已經達到760位，台北會員就占了110位，為了服務台北會員，亞果在內湖的台北城市會所，也已試營運，就近服務亞果會員。

張慶祥表示，由於氣候關係，台北遊艇休憩時間大約只有半年左右，在每年的2、3月到8、9月之間，亞果會與北部的遊艇業者合作，安排北部會員從宜蘭烏石港或新北的淡水碼頭出海，其餘時間則從台南安平港或高雄亞果會出海。

他說，作為台灣遊艇休閒第一品牌亞果遊艇會，為了提供會員遊艇休憩的多元服務，亞果遊艇會近日也與新加坡頂級遊艇會、聖淘沙升濤灣的「一度十五遊艇會」簽訂合作，進行台灣與新加坡的遊艇跨國交流。

張慶祥指出，亞果遊艇會除了代售新加坡「一度十五遊艇會」的會員卡，安排台灣與新加坡之間的遊艇休憩行程，同時，只要加入亞果會所的Villa會員，也可享有「一度十五遊艇會」會員權益2年。

(工商 )