民視董事長王明玉等19日出席郭亞棠父親告別式致意。（民視提供）

藝人郭亞棠在民視八點檔《多情城市》飾演可愛小妹「劉加鈺」，和倪齊民有不少對手戲，戲份吃重。日前她父親癌症復發，不敵病魔過世，享年63歲，19日在板橋殯儀館低調舉行告別式，同劇組黃文星提供自創曲〈我想要返去彼當時〉版權，由王燦現場獻唱，郭亞棠感動說，爸爸生前愛聽歌，謝謝前輩以歌聲懷念爸爸。

郭亞棠表示，前幾年得知爸爸生病，就接爸爸同住，一來生活有照應，二來她方便工作空檔載爸爸回診。她回想，爸爸治療期間，父女關係更密切，也更認識彼此，先前她歷經奶奶生病過世，這次爸爸癌症復發離世，她體悟人在世時陪伴是最好良藥，生前她和爸爸討論治療意願，最後決定住安寧病房，後事也按照爸爸心願完成，雖不捨但至少沒有缺憾。

身為獨身女的郭亞棠，感謝鳳凰藝能經紀、民視在第一時間關心及協助，讓她感受如家人般溫暖。19日告別式包括民視董事長王明玉、總經理廖季方率執行副總經理許念臺、公關部副總經理蔡滄波、鳳凰藝能總經理黃建福、藝人王燦、張家瑋、羅巧倫、賴芊合、紅毛、謝京穎以及《多情城市》製作人蕭大陸、黃沁嵐、演員侯怡君、倪齊民等人到場致意。

王燦於郭亞棠父親告別式上獻唱追憶。（民視提供）

郭亞棠父親過世，民視鳳凰藝能藝人前往致意。（民視提供）

(中時 )