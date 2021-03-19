在5G、智慧聯網、人工智慧等創新科技的帶動下，全球資通訊大廠與紡織業者開始投入與布局時尚科技與智慧紡織品之開發，尤其智慧、健康、休閒、永續等應用價值越來越受到重視，未來紡織產品型態也將更趨多元化，以滿足不同使用情境下的消費者期待。由台灣區製衣工業同業公會、台灣毛衣編織工業同業公會、台灣織襪工業同業公會、台灣區手套工業同業公會、台灣區帽子輸出業同業公會、台灣區手提包輸出業同業公會、台灣智慧型紡織品協會所組成之「台灣時尚科技紡織聯盟」，整合力量，回應數位化、智慧化之市場期待，打造台灣作為全球紡織矽谷。

台灣時尚科技紡織聯盟召集人、同時也是台灣區製衣工業同業公會與台灣智慧紡織品協會林瑞岳理事長表示，智慧紡織是智慧生活情境下特別值得關注的領域，運用導電纖維與紡織工藝，將各種感測器與AI晶片嵌入在紡織品內，讓使用者可以在醫療照護、戶外運動、科技復健、安全防護與娛樂等不同情境下，隨需穿戴與周邊環境、裝置溝通的智慧型紡織品，如此形成之系統化解決方案，未來在智慧城市的示範性場域進行產品與服務淬鍊並發展出商業模式，可望透過整廠輸出的方式行銷全球。

由台灣時尚科技紡織聯盟首次聯合國內七大公協會、紡織產業綜合研究所，於3月25日配合智慧城市展同步舉辦「智慧紡織品發表會暨商品展示」，以「科技運動、聰明休閒、智慧照顧、生活防護」為主題，透過動態展示與互動體驗向各界展現台灣智慧紡織產業的軟實力與硬實力。並藉此場合向桃園市政府爭取進駐青埔亞洲矽谷創新研發中心，期藉由產業集體創新力量帶動台灣智慧時尚科技的發展。

3月25日當天參加活動的會員廠商包括南緯(1467)、聚陽(1477)、福懋(1434)、萬九科技、萬國通路、皇冠集團等二十餘家指標企業，紡織產業綜合研究所亦提供科專研發成果展示，本次活動將有助於各界了解科技紡織之應用現況與發展前景並一窺台灣時尚科技與智慧紡織產業實力。林瑞岳指出，智慧紡織是即將邁向快速成長期的潛力領域，由於台灣業者布局較早，已具備跨域創新的開發經驗，未來若能持續有更多業者投入，可望逐步形成產業聚落並建立此一領域之專業門檻，進一步確立台灣作為全球紡織矽谷的標竿地位。

(時報資訊)