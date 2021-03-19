CMOS影像感測器封測廠同欣電(6271)今（19）日召開法說會，總經理呂紹萍表示，受季節性因素影響，首季營收估季減高個位數百分比，但全年營收仍可望維持樂觀成長，四大產品線中僅RF模組動能尚待觀察，其他均可望持續成長。

同欣電2020年合併營收創101.78億元新高、年增達36.97％，呂紹萍指出，其中一半來自自身營運成長、另一半則來自併購車用CIS封測廠勝麗挹注。受淡季及工作天數較少影響，2021年首季營收估季減高個位數百分比，以陶瓷基板及車用CIS需求成長較強。

展望今年市況，呂紹萍指出半導體相當蓬勃，雖然所有應用晶圓產能均吃緊，但客戶提供的車用晶圓多數為特定用途，未與一般用途搶產能，因此晶圓提供仍算順利、仍能順利生產，沒有斷鏈問題。不過，其他材料確實有缺，大家都在搶材料、必須積極催貨。

呂紹萍表示，同欣電去年營收年增37％算是特例，對今年營運維持審慎樂觀，預期營收可望維持健康成長動能，毛利率維持25～30％目標區間。四大產品線中，包括陶瓷基板、影像感測器、混合模組今年均可望維持成長，僅RF模組較不清楚。

呂紹萍指出，陶瓷基板今年可望強勁成長，主要復甦動能來自傳統應用，以汽車頭燈LED應用復甦動能最強，熱電轉換器應用居次、且成長速度高於預期，高功率工業用及車用功率模組應用亦有成長。而手機及筆電的氮化鎵快充及植物照明應用，則可望有較大幅成長。

混合模組方面，呂紹萍指出，超音波感測頭客戶初期聚焦拓展美國市場，但美國醫療體系預算受疫情影響而遭排擠。去年第四季市場需求不如預期強，但客戶仍下了較大的晶圓量，同欣電也證明確實有能力承接大量訂單，讓客戶非常滿意。

呂紹萍表示，超音波感測頭客戶今年初把訂單需求降回去年初狀況，主要需視美國疫情能否控制、醫院預算恢復常軌進度，目前希望下半年需求回升。至於CIS等影像產品需求，則須視各客戶狀況而定。

RF模組方面，呂紹萍表示，目前火箭客戶需求穩健，但低軌道衛星仍在嘗試、沒有明確交期。而受華為禁令升級影響，以及網通及數據中心的高速光纖收發模組自100G升級到200、400G，相關訂單有受影響，目前市況需求仍混沌，有待進一步觀察。

同欣電去年資本支出17.83億元、年減18％，主因前年21.66億元中有3分之2用於購置八德新廠土地，去年則幾乎是設備支出，實為近年來最高。呂紹萍表示，今年設備支出將略低於去年，主要用於車用CIS產能，但建廠支出將相當龐大，今年資本支出可能創下新高。

呂紹萍表示，同欣電持續依據客戶訂單及需求進行產線配置最佳化，目前各廠產能均相當吃緊，期待八德新廠能盡快完工。八德廠目前所有進展順利，按計畫在明年首季完工，希望第二季能完成基礎建設、開始遷進機台建置產線。

(時報資訊)