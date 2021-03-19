永豐金證券舉辨「2021年Q1線上產業投資論壇」，永豐投顧副總經理林秀貞表示，美股在此波修正後實為加碼良機，建議逢低布局，尤其是景氣循環股與受疫情壓抑的產業類股為布局首選。

林秀貞表示，美債殖利率大幅走高導致美股賣壓沉重，投資氣氛欠佳，事實上美國疫情趨緩，疫苗施打順利，拜登1.9兆美元紓困法案過關，有助景氣復甦加速，也有利企業獲利改善。林秀貞指出，從過去經驗來看，在景氣好轉的過程中，公債殖利率的上揚通常也伴隨著股市的上漲，只要通膨不失控，Fed貨幣政策不緊縮，股市應會反應景氣及獲利的轉佳而上揚，預估通膨雖然會在第二季走高，但應會在下半年緩和，Fed將保持耐心維持寬鬆的貨幣環境，因此美股在此波修正後實為加碼良機，建議逢低布局，尤其是景氣循環股與受疫情壓抑的產業類股為布局首選。

台經院主任孫明德於論壇中指出，全球疫情為台灣帶來轉機，當2020年全球主要國家都掉入負成長之際，台灣經濟成長率接近3%，2021年主計總處更調高經濟成長率預測達4.64%，有機會「坐4望5」，主要有3個原因：1.美中經濟前景比之前更好；2.傳產接棒，出口各行業皆旺；3.半導體、台商、都更聯手，民間投資旺。不過在一片看好的情勢中，仍需留意通膨發展，以及下半年解封後需求恢復的情形。

永豐金證券表示，先前受到疫情擴散影響推升半導體產業需求，至今整體供應仍短缺未解，產業需求熱度不減，全球疫苗開打下半年疫情解封後，原先受惠疫情而改變的工作型態與產業，是否會出現調整值得觀察；台灣科技產業具有完整供應鏈，美中關係不易恢復過往，台灣科技島的供應鏈地位包括晶圓代工、IC設計、及電子中下游將不會發生太大改變，半導體、伺服器、5G及車用電子相關產業長期仍是值得關注。

(時報資訊)