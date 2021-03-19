俄羅斯工程院(Russia Academy of Engineering，簡稱RAE)及國際工程院(Russia International Academy of Engineering，簡稱 IAE)於18日召開院士大會，大會選舉及通過新任國際工程院院士及通訊院士名單，由潤泰集團總裁尹衍樑獲選工程院首位榮譽院長。

再度榮膺兩院院長的古塞夫(Gusev Boris)表示，這項殊榮不只肯定尹衍樑在工程科技的重大貢獻，也能表彰他長期以來，對促進國際工程院及國際間工程科技交流的實質貢獻，以及設置唐獎。

古賽夫指出，榮譽院長是國際工程院成立30年以來，首次頒發此項殊榮，尹衍樑並獲邀於5月13日舉辦的「俄羅斯工程院及國際工程院成立30週年的科學和實務國際會議」發表專題演講。

俄羅斯工程院副院長及台灣分會理事長、唐獎教育基金會執行長陳振川表示，前身為具歷史及影響力之蘇聯工程院，於蘇聯解體後，1992年改設置俄羅斯工程院及國際工程院，而總部位於莫斯科市的國際工程院係因蘇聯解體後，為聯結前獨立國協國家，所成立之跨國工程院組織，其成員包括：俄羅斯、亞塞拜然、亞美尼亞、喬治亞、格魯吉亞、吉爾吉斯、哈薩克、烏克蘭、烏茲別克等各國工程院，及白俄羅斯、斯洛文尼亞、中歐、台灣及希臘等分會或代表處組成，一共有來自40個國家，約1300位會員及院士組成。

陳振川提到，台灣分會於2009年獲淮加入國際工程院，長期對於台俄及東歐國家工程學術界交流具有相當成果，這次擔任台灣分會創辦人的尹衍樑能獲聘為首位榮譽院長，倍感榮幸。

唐獎教育基金會指出，國際工程院並定期嚴格評選院士、通訊院士，獎勵在工程科技方面有重大貢獻者，經依資格推薦之候選人，及各分院分會審查推薦後，再經工程院審查投票，決定獲獎人。

在獲獎成果方面，唐獎教育基金會指出，本屆2020年經本次大會審查投票通過6位院士及11位通訊院士。其中，台灣大學土木系蔡克銓特聘教授以在耐震結構科技教育、研究與推廣應用，普獲國內外重大獎項肯定，通過獲選為院士。此外，台灣大學化工系講座教授李篤中則以生質能源及環境生物復育形成系統，開發革新性有機廢水處理等貢獻，榮獲通訊院士。台灣大學土木系教授謝尚賢以工程資訊模擬與管理在學術研究及推廣應用，結合40多家企業成立台灣BIM聯盟，提升產業競爭力，而榮獲通訊院士。台灣3位侯選人深獲肯定。

(旺報 )