據消基會統計，國內醫療機構收取自費核酸檢驗常規費用介於4500元至8000元之間，較香港地區採檢費用為港幣240元至1470元(約新台幣865至5292元)、澳門地區採檢費用為澳門幣90元（約合新台幣320元），高出不少，如以春節除夕到初四計算，有2565人出境桃園國際機場，光是支付核酸檢測費用就逾1200萬餘元。

消基會認為，在國際疫情仍處緊繃態勢下，民眾因經商、求學，或因親屬生病或身故等社會需求，有出入國境的必要性，收取高額且訂價不透明的採檢費用，等同醫院牟取暴利的不當工具，亦不利於未來解除邊境管制的普篩需求，政府實應針對不合時宜的收費，進行全面性的檢討。

據衛福部疾病管制署於今年2月25日公布資料，全台獲准提供自費核酸檢驗服務的醫療院所，全台共計110家，分佈22個縣市，消基會抽樣71家醫療機構進行統計，結果顯示，常規檢驗收費區間為4500元至8000元，報告取得時間約一至兩天，最慢達三天，快速檢驗的收費區間為5500元至7300元，當天即可取得報告，也有少數醫院提供特急件服務，收費區間為9600元至1萬元，最快三至四小時後可取得檢驗報告。

但檢視香港自費核酸檢驗收費情形，特區政府因應疫情而設立的社區檢測中心，提供鼻咽拭子或咽喉拭子的採檢服務，其自費檢驗的常規件費用為港幣240元（約新台幣865元），陰性檢驗報告取得的時間為24小時內；香港港安醫院的常規檢驗收費為港幣1470元（約新台幣5292元），陰性檢驗報告取得的時間為4小時至1天。

對比台港兩地的收費，衛福部所屬醫療機構費用(常規件4500元)高於香港社區檢測中心篩檢費用(常規件港幣240元，約合新台幣865元)達5.15倍；衛福部所屬醫療機構的收費(常規件4500元)高於澳門科大醫院費用(常規件港幣90元，約合新台幣320元)達14倍。

消基會呼籲指揮中心與各縣市政府衛生局應盡早檢討自費核酸檢測措施適用範圍及檢驗費用的合理性，並將核定資訊予以公開，才能取得公信，全民配合防疫。

(中時 )