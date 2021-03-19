珠寶大盜陳清課涉及新北市三重1間銀樓3000萬搶案，警政署長陳家欽曾兩度逮捕陳清課。他說，陳相當狡猾，過去作案都持有槍械。曾提醒新北市警局，一定要小心圍捕，果然在他身上搜出2把上膛槍械。

陳家欽19日到桃園市警局主持桃竹竹苗分區刑事會報，他說，新北市警局很快鎖定特定對象，查出是陳男涉嫌。新北市警察局長黃宗仁跟他回報時，他就曾提醒過，陳男是蒙面強盜犯罪者，專門搶銀樓、住宅等，過去犯罪、作案手法相當狡猾。且作案時，都持有槍械、開山刀，也曾在戒護就醫時逃逸成功，不過曾被他逮捕過兩次。

陳家欽也提醒黃宗仁，圍捕陳男時，他可能會抗拒、拒捕，根據過去作案手法分析，陳男一定會持有槍械、危險物品，並跟警察對抗，一定要安全的圍捕，果然在陳男身上搜出2把上膛槍械。

記者詢問，陳家欽有無特別印象深刻回憶？陳家欽說，陳從竊盜開始，到侵入住宅、洗劫財物犯案越來越大。且陳男相當不配合，從頭到尾都不會承認犯罪，因此一定要有充足證據，才會行動。

陳家欽也說，過去陳男曾逃到花蓮，被他們追蹤圍捕成功，這次犯下銀樓搶案，也是在花蓮落網。陳家欽說，陳男想要逍遙法外，「我們警察打擊犯罪力量是很強大的。」

(中時 )