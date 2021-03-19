金曲台語歌后詹雅雯昨(3/18)貼出台大醫院手環照，證實罹患帕金森氏症，左腦中度萎縮，在2個月內因身體不舒服沒食慾，暴瘦8公斤，消息一出震驚外界，女星林姿佑聽聞後也嚇到，接著竟曝老公小亮哥近日身體也出狀況，坦言近來都在忙著照顧他。

據《TVBS新聞》報導，林姿佑昨天現身錄影，當時詹雅雯罹患帕金森氏症的事情剛曝光，她表示已有聽說，覺得詹雅雯不過54歲，才大自己2歲而已，聽了心驚又擔心，不料話鋒一轉，林姿佑吐露小亮哥這幾天狀況也不好，17號那天突然暈眩，很需要別人照顧。

林姿佑表示，最近覺得小亮哥有點發胖，肚子有些大，因此在幫忙他減肥、控制飲食，推測會突然暈眩，應該是前兩天他外出喝酒，回家後沒睡好，加上喝了生茶，咖啡因比較高，又天氣變化溫差大，才會突然不舒服。

事實上林姿佑的健康狀況也讓人擔心，她去年10月吐露自己20歲時曾開刀切除甲狀腺囊腫，也一直有腎上腺皮質素過高、內分泌等問題，更慘的是2年前她發現視線模糊受限，連帶整天昏沉，去檢查竟然是「腦下垂體腫大」，如果太過腫大就需要開刀切除，所幸如今還能藥物控制，但透露如今可能因為變瘦，藥物反應變得比較大，吃了會暈，結果老公又病倒，讓她蠟燭兩頭燒。

(中時新聞網)