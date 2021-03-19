日本連鎖迴轉壽司業者壽司郎推促銷活動，讓全台各地出現鮭魚改名潮，不過多數參與活動的人都是九年級生，對此，一名網友發文表示，感覺鮭魚之亂彰顯出九年級生敢衝敢玩，與七年級生的草莓形象成對比，並好奇的問，七年級生到頭來還剩下什麼？貼文引起網友戰翻，有人覺得七年級生就是廢，但多數人認為年紀會影響衝勁與勇氣，等到80歲還這樣衝，他才服了。

一名網友昨在PTT上發文表示，鮭魚之亂讓九級生出頭了，懂吃懂玩又敢衝撞制度，名字也是說改就改，整體敢愛敢恨的形象鮮明，一點都沒有當初七年級生草莓的形象，而現在的七年級生應該都慢慢變成是中流砥柱的小主管級別了，到頭來到底剩下什麼？什麼都不敢嗎？

貼文引起網友熱烈討論，「七年級就剩一堆廢物」、「七年級就史上最廢世代，樣樣都不行，創新沒有，抗壓沒有」、「九年級生？你是說到國小六年級還不敢自己上下學的那世代」、「七年級很廢，只是可以拿四、五年級生的房子，然後看著九年級毀滅」、「七年級生剩三高繼續當社畜」、「7年級生有錢、有房、有車啊，9年級生除了金湯匙、敢衝以外還有啥」、「改名吃鮭魚叫懂吃？ 貧窮真的限制了想像」。

但也有人認為，最近爆發的鮭魚之亂，多是年輕人在跟風，多數七年級生現在都30、40歲了，追求的是穩定的生活，當然不會跟著胡鬧，因此這種衝勁真的是和年紀有關係，等20年後你再看看如今這批九年級生，是否還有現在的衝勁和勇氣，更有人直接喊話說，如果九年級生可以這樣一路衝到80歲，那他也就服了！

(中時新聞網)