台南市新營區新東國中今天中午傳出學生疑似食物中毒，6名學生喝了家政課自製水果牛奶後，12點20分後陸續出現腹痛、噁心現象，校方立即通報消防局，由救護車將學生分送柳營奇美及新營醫院，經過醫生治療，下午已有4人回校上課，另2名學生則返家休息。

教育局表示，該案為一年級某班家政課程，學生食用自備水果與鮮奶打成的果汁，課程參與學生總計28名，其中6位有疑似嘔吐腹痛情形，經緊急送醫檢查後，目前情況良好。

教育局於事發後，已立即要求學校緊急通知學生家長，並請駐區督學立即到校協處，並指派副局長吳國珉前往探視，學校對於受影響學生也將持續進行後續關懷輔導。

由於學生是從家中自帶蘋果、香蕉等水果，從學校福利社購買鮮奶，再打成牛奶果汁，台南市衛生局下午也到學校福利社檢查，初步檢查冷藏溫度符合標準。

教育局強調，將通函各校進行檢討家政課食材製備流程及作業規範，尤其在天氣漸熱、食物易變質的季節，更應留意保存方式，而家政課烹調或調製後的食物，是否符合衛生安全的可食用要求，也要一併注意，以避免發生意外。

(中時 )