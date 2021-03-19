時報金犢獎從初生之犢不畏虎之姿，至今邁入三十而立，這三十年來發掘無數優秀學子，在金犢舞臺上發光，進而在各產業發揮才能，用設計、創意改變了消費習慣、社會行為，開創許多業界經典話題。第三十屆時報金犢獎於2021年三月正式啟動，攜手青年學子，網羅不凡創意。

時報金犢獎自1992年創立，三十年前的時報金犢獎，仍是傳統的筆墨飄香、一紙千金，如今科技進步、時代逕遷，廣告創意也有了不同的目標與方向，從前勤練文案，精煉文字；現在追逐流量，搶蹭熱點。4G時代尚未落幕，5G潮流已然興起。文字、圖像不僅是創意的來源，更需融合了平面設計、影片動畫、廣播音頻表現方式。創意的形式從不侷限，只看是否為自己設限。科技與文化迅速翻新，明天永遠有新的可能，時報金犢獎期許學子們迎戰世界潮流，激發傲人創意，將這份期許整合成今年金犢獎的主張 - 牛氣沖天、犢當一面。

時報金犢獎提倡團隊合作與公平競賽的精神，深信團隊碰撞更能激發好的創意。在國際化的浪潮下，配合各國學制的不同，競賽第一階段分台灣及海外賽區、大陸賽區，將賽期調整為春季賽與秋季賽分別給予入圍奬項，讓各國學子一較高下、觀摩不同文化下的創意泉源；第二階段則評選出各賽區前三名及優勝作品；總決審將匯集各賽區獲獎作品，展開全球總決賽，站上榮耀巔峰。

這次金犢三十歲生日，推出了「第30屆時報金犢獎國際競賽」、「金犢之星光燦爛」、「經典三十，百座金犢校園創意日」、「創想青春，金犢三十紀錄片」、「群星共創賀金犢」、「金犢創意節」等慶賀，同時串聯線上及線下共襄盛舉，讓所有金犢學子一同歡慶金犢三十！

三十而立，於創意人而言是獨當一面，於金犢獎是穩重成熟、精益求精。

以「牛氣沖天，犢當一面」的精神在世界華人青年創意大舞臺上，為學子們的成長喝采，為成就展露萬丈光芒。第三十屆時報金犢獎春季賽收件截止期為5月15日，秋季賽收件截止期為10月10日，策略單主題有保生大帝文創設計獎、旺旺孝親三字經公益廣告設計獎、掌閱精選APP品牌形象廣告設計獎、崑崙關設計獎，其餘題目陸續推出當中。

(中時新聞網)