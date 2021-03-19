59歲大陸女星蔡明以童星身分出道，以「小海霞」一角打開知名度，還數度登上春晚，是家喻戶曉的女演員，沒想到日前卻傳出她錄製節目到一半，突然身體不適，被抬上擔架送醫急救，消息曝光後，立刻引發高度關注，掀起熱烈討論。

蔡明18日錄製綜藝節目時，因身體不適被緊急送醫，當時她戴著口罩，躺在擔架上，身上蓋著毛毯，用固定用安全帶綁住，神情看起來十分痛苦，消息一出，許多粉絲都關心，「蔡姨，您要多注意保重身體，減少點工作量，事業才能更長久」、「蔡奶奶應該休養了一下了，這個年紀沒必要這麼拚了」。

蔡明也在微博上報平安，解釋是膽結石突發引發的不適，「膽結石突發，目前病情已經穩定，謝謝大家關心」，而她的老搭檔潘長江得知消息也相當驚慌，直呼蔡明看起來好好的，明明才和她在上海錄節目，還緊張地問，「哪兒來的消息」。

蔡明發文跟粉絲們報平安。(圖/翻攝自蔡明微博)

事實上，1991年至2020年，蔡明共計有27次登上央視春晚表演小品，演技實力獲得認可，且在2012年至2014年，蔡明已連續3次登上央視元宵晚會演唱歌曲，是大陸演藝圈不可或缺的人才，這次身體傳出狀況，也讓網友忍不住叮嚀，「蔡阿姨您老注意身體！我們大家都很在意您！好好養好自己的身體健康，我們還願意看您的作品呢」。

(中時新聞網)