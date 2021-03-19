華碩(2357)AI雲端軟體服務，取得ISO 27001驗證；智慧醫療服務通過「健康保險可攜性及責任性法案（Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA）」評鑑，符合最先進的醫療隱私規範，全面強化資安，樹立業界全新標竿。華碩全球副總裁暨AICS負責人黃泰一表示，「華碩運用AI技術不斷累積真實醫療數據，並以全球最高標準把關，與客戶共同應對多變複雜的資安環境，持續驅動醫療生態鏈數位轉型。」

華碩導入的資訊安全管理系統(Information Security Management System, ISMS)，可強化資安風險盤點、軟體安全發展生命週期(Secure Software Development Life Cycle, SSDLC)、委外管理、資安事故處理等機制；AI雲端軟體服務取得ISO 27001驗證，能有效預防設備中毒、資料外洩及營運中斷，落實華碩對客戶資訊安全保障、穩健營運的企業承諾。

通過HIPAA評鑑的ASUS智慧醫療服務，確保電子醫療健康資訊（Electronic Protected Health Information, ePHI），如：病理檢查與影像、病歷、去識別化統計資料、醫事人員與醫療資訊系統內存資料，在未經授權時不被使用、揭露、修改和破壞，僅能依授權使用目的傳輸、存取，維持機密性(Confidentiality)、完整性(Integrity)及可用性(Availability)，以最高標準守護醫病資料。

(時報資訊)