19日，日股表現不一，因為日本央行表示，以後只會買東證(Topix)的ETF(指數股票型基金)，而不再買日經的ETF。日經聞聲跌破3萬點，收29,792.05點，下跌424.7點，跌幅1.41%。但東證卻收30年新高，為2,012.21點，上漲3.7點，漲幅0.18%。

此外，日本央行日後每年最多買12兆日圓約1102.1億美元的ETF，並放寬長期利率波動範圍從0.2%至0.25%。

NLI研究機後表示，日本央行就算不再買日經的ETF，對日經的影響性將是有限的。同時，也可將NT比率(日經225與東證股價比率)調整到更健康狀態。

NT比率，從18日的15.04降至目前14.81。不過，本月初日經漲很大的時候，NT比率曾創15.68歷史新高。

權值股領跌，旗下有Uniqlo品牌的迅銷跌6.1％，軟銀集團也跌2.46％。

科技類股表現疲弱，東京威力科創跌2.59％，發那科跌2.93％。

航運股表現亮眼，日本郵船漲4.24％，商船三井漲2.77％，川崎汽船也漲2.74％。

日本三大銀行因殖利率上升而受惠，其中瑞穗金融漲1.39％，三井住友金融漲1.95％，三菱日聯金融集團也漲1.92％。

迅銷是日經指數中，跌幅最大的股票，其次是龜甲萬跌3.98％，電玩遊戲業者科樂美跌3.66％。

至於漲幅最大的是，福岡金融集團漲6.36％，其次是日本郵政漲4.48％，本田汽車也漲4.45％。

(時報資訊)