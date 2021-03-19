移民署19日表示，根據入出國及移民法第58條第3項規定，散布或刊登跨國婚姻媒合廣告，將處10萬元罰鍰，不管張貼者有無收取仲介費用，將處10萬元以上罰鍰，就有越配因為用臉書幫同鄉徵婚徵友，被其他人看到檢舉，因此被罰錢，好心當「月老」卻換得荷包大失血，去年已審理約150起左右的個案。

移民署表示，法令已明令禁止，除合法申請的業者外，任何以廣告傳單、網路臉書、IG等形式，仲介「跨國婚姻」（介紹外國人），都將被罰鍰，移民署每3個月定期審查、偵辦這些違規案件。

2020年移民署陸續審理過120餘起檢舉、調查案件，其中8成以上，是民眾透過網路充當月老，幫越南、大陸等地的單身男女「相親」，他們在網路公開對方的照片及自我介紹，要大家幫忙找對象。

移民署表示，很多人到案後，強調自己只是好心，又或辯稱是開玩笑而已，但公然仲介跨國婚姻便已觸法，每案依狀況，處新台幣10萬至50萬不等罰金。

移民署指出，過去就曾有製做相關的訊息呼籲，但去年還是有不少民眾觸法，悔不當初，建民眾如要幫親朋好友介紹結婚對象，不應隨意將對方的資訊張貼到網路，形同商品供人挑選。

此外，民眾如有意尋求外國對象，應向合法的跨國婚媒團體洽詢，切勿自行以「大陸新娘、外籍新娘」等關鍵字搜尋廣告，因而遭到詐騙。

移民署也提醒民眾記住「二要三多」的訣竅：「要記得」與媒合者簽訂書面契約，「要索取」付費收據，「多詢問」比較合法婚媒團體後再選擇服務，雙方於婚前要「多了解」彼此家庭背景與風俗文化，婚後「多溝通」加強彼此支持，跨國婚姻才會幸福長久。

(中時 )