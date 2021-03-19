國民黨立委鄭麗文。（圖／本報系影音截圖）

促轉會5月將任期屆滿，行政院院長蘇貞昌公開支持再度延期，認為幾十年威權統治不可能2、3年內完成。由於促轉會已延期一年，是否再延成各界關注焦點。國民黨立委鄭麗文痛批，促轉會委員們3年來都不做事再來推說做不完，小小機關卻忙著內鬥荒廢正事，用途僅是民進黨「轉型正義」的樣板，信用掃地「連一般小混混都不如」；鄭更直言，主委擔任大學教授薪水應也夠用，難道是貪圖一個月19萬的月薪？呼籲民進黨不該拿納稅人血汗錢養這些不做事的人。

促轉會2018年5月成立，依《促轉條例》存在時間僅2年，但若未能如期完成條例規定應推動的開放政治檔案、清除威權象徵等事項，得報請行政院長延長任期；每次以1年為限。去年5月促轉會2年任期屆滿後，已報請政院延長1年，今年若未再延任，將於5月任期屆滿。

民進黨立委鄭運鵬16日在立法院施政總質詢時，詢問蘇貞昌是否考慮延期促轉會？蘇表示，幾十年的威權統治不可能在2、3年內處理完，並向促轉會主委楊翠及相關致謝，認為他們忍辱負重才走到今天，並坦言自己支持促轉會延期的立場，強調延期能讓促轉會任務更充實。

針對有民進黨委員認為應修法將促轉會改成萬年機關，鄭麗文18日在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉直言，既然如此，蔡政府一開始立法時就該將促轉會立成萬年機關。鄭表示，所謂「轉型正義」代表是一個特殊時期的需求，即轉型正義工作做完後就該結束，但目前的狀況是促轉會3年來都不做事，然後再來說自己做不完，「你都不做，當然永遠做不完！」

對此，節目主持人哈遠儀笑回鄭麗文：「有做事啊！他（指促轉會）把那個中正紀念堂的衛兵，從裡面搬到外面。」

鄭麗文進一步指出，很多單位都可以做轉型正義的工作，根本不需要另外去成立一個單位，何況成立3年都沒做事，且大家都知道現在這個主委沒用、被副主委架空，讓她不禁感嘆：「這麼小的機關還要惡鬥！」鄭痛批，促轉會委員們多次不開會，最後因多達10幾次不開會遭撻伐，才將2位委員辭退，但卻又請不到新委員，「這是什麼機關啊？我們為什麼要花這麼多的錢，養一群不做事的人？要幹什麼？」鄭強調，促轉會的狀況與轉型正義無關，他們將轉型正義擺一邊不做事，像「殭屍」一樣，再來向支持者展現說「你看！我們民進黨都有在做轉型正義！」但事實上，到底做了什麼、轉了什麼根本沒人知道。

不僅如此，鄭麗文痛批，促轉會2年任期也是蔡政府立的，延了1年已經很不得了了，當初就要求主委不得再延、主委也親口允諾，結果現在竟然又要延期。可見國家養了促轉會這一群人不僅尸位素餐，更是毫無信用可言，「簡直是連一般小混混都不如！」鄭加碼抨擊：「怎麼會有這種政府？怎麼會有這種院長？」認為根本沒有養促轉會的必要，並質疑促轉會成員擔任大學教授的收入難道不夠？實在沒必要來浪費民脂民膏，除非主委真的貪圖一個月19萬的薪水。鄭重申，民進黨若要養這群不辦事的人，花自己的錢就好了，不該用全民的錢去養。

(中時新聞網)