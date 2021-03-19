根據最新觀測資料、中央氣象局氣象預報及空氣品質模式模擬資料，中國甘肅及內蒙地區今天持續出現大範圍沙塵，受到中國北方冷高壓系統移動影響，沙塵逐漸向東及向南傳輸。環保署研判，中國大陸沙塵周日晚間將隨東北季風增強或大陸冷氣團南下影響台灣空氣品質，全台多為橘色提醒等級，西半部地區局部達紅色警示等級。

環保署指出，周二起中部以北地區空氣品質漸趨好轉，南部地區位於下風處，風速較弱，須留意汙染物累積情形，空氣品質為橘色提醒到紅色警示等級。

環保署表示，根據最新觀測資料，今天於中國甘肅及內蒙地區觀測PM10小時濃度達每立方公尺2800微克，預估周日晚間起將隨東北季風增強或大陸冷氣團南下影響台灣空氣品質，北部地區PM10小時濃度將達每立方公尺250至300微克，短時間可能超過每立方公尺300微克，PM2.5小時濃度將達每立方公尺50至60微克。

22日白天沙塵影響至中南部地區，全台空氣品質指標為橘色提醒到紅色警示等級，影響程度將視東北季風強度及上游降雨強度而有所變化。預報這波沙塵將於23日白天逐漸緩和，不過南部地區風速較弱，空氣品質為橘色提醒到紅色警示等級。

環保署已事先協調台電、麥電等燃油與燃煤電廠減排，降載外，並提醒地方政府隨時關注空品變化，後續將適時啟動預警及應變措施，要求轄內大型汙染源進行降載或減排，並特別加強轄內露天燃燒、營建工地以及堆置場等管制作為，以降低空氣品質惡化的影響。

(中時 )