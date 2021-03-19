〈胡同裡的蘭〉套餐中〈溫沙拉〉，9種時蔬食材分別料理後再共拌呈盤，以柚子芥末油醋提味的風味非常適口。（圖／姚舜）

〈炙烤天使紅蝦〉的提味醬料有用蝦頭熬煮製成的油醋醬、手指檸檬，以及蝦油美乃滋沾醬，還有櫻花蝦粉，風味非常富層次。（圖／姚舜）

〈皮蛋四季豆牛舌〉的厚切牛舌，經鹽漬、Sous-vide後再炭烤，搭配且炭烤四季豆與菜豆，以及特製醬料和皮蛋呈現。（圖／姚舜）

〈日本A5和牛後腰翼板〉油脂豐富，每頭牛身上最多僅能取出2公斤，〈胡同裡的蘭〉取之炭烤作為開幕套餐主菜。（圖／姚舜）

〈日本A5和牛後腰翼板〉的油花豐富且分佈均勻，炭烤後口感軟嫩並含有豐富肉汁，風味與口感皆誘人。（圖／姚舜）

〈鮮牛肉野菇湯泡飯〉所用牛肉是台灣溫體牛，口感柔嫩、風味清甜，冷凍或冷藏牛肉無法與之並論。（圖／姚舜）

〈鮮牛肉野菇湯泡飯〉所用的清燉牛肉湯，是用台灣牛肉熬製，曾在「臺北市牛肉麵饕味國際大比拚」中得到「清燉組」亞軍。（圖／姚舜）

〈胡同裡的蘭〉套餐前甜點〈迷迭香紅心芭樂冰〉，看起來像丸子或麻糬，其實是用Sorbet概念作的冰棒。（圖／姚舜）

〈雞蛋糕〉是將有鐵觀音風味的「瑪德蓮」以烤形塑而成，「賺燒吃」，內餡會「噴汁爆漿」。（圖／姚舜）

〈胡同裡的蘭〉主攻炭火料理，並以精緻法菜廚藝調味或搭配邊菜呈現。（圖／姚舜）

〈胡同裡的蘭〉開在台北大直〈春大直〉購物商場內，最多僅能接待22位客人用餐。（圖／姚舜）

〈胡同裡的蘭〉的Table Setting走的是西餐路線，提供客人品味「有廚藝的燒烤料理」。（圖／姚舜）

〈胡同裡的蘭〉菜品主要由〈Orchid蘭〉餐廳主廚Nobu Lee（右）設計，並由〈胡同〉主廚「阿威師」駐店執行。（圖／姚舜）

跨界食尚正夯，橘焱國際事業董事長吳念忠（左）與投資經營〈Orchid蘭〉餐廳的劉宗原合作開設〈胡同裡的蘭〉。（圖／姚舜）

跨界聯名就是「潮」！時尚界流行跨界，餐飲業也跟進，將跨界當成「食尚Icon」，藉由棈妙廚藝演繹菜品，以及「非典商業模式」和非凡味覺髒驗，爭取食家饕客與吃貨認同，進而引領食潮、成為業界「新經典」。

洞見外食餐飲市場中「私廚」漸夯，坪數不大、座位數少的「微型餐廳」亦成為市場「新食力」，台北〈Orchid Orchid Restaurant by Nobu Lee蘭餐廳〉與橘焱餐飲集團旗下日式燒肉品牌〈胡同燒肉〉決定跨界合作，結合彼此品牌與資源新創〈胡同裏的蘭〉法魂燒肉私廚餐廳。開在台北大直〈春大直〉購物商場內的跨界私廚並將於近日內試營運，4月1日正式開幕，午、晚餐主打套餐，8道菜、每套1880元＋10％，欲以高CP值訂價策略切入市場。

連續三年在《台北米其林指南》中得到餐盤推薦的〈Orchid Restaurant by Nobu Lee蘭餐廳〉，在台北一直是聲量與能見度很高的時尚法菜餐廳。而成功在燒肉控心目中建立「平價奢華燒肉店」的〈胡同燒肉〉，則自2005年創立至今己成功在兩岸開出逾20家連鎖店，除星宇航空與之合作，VOLVO汽車也將與之合作，在連鎖燒肉市場已有口碑。

〈蘭餐廳〉與〈胡同燒肉〉跨界合作，始於〈蘭餐廳〉負責人Frank劉宗原與橘焱餐飲董事長吳念忠都想「突破」與「創新」，加上兩位年輕老闆都勇於嘗試、「玩點不一樣的」，兩個「少年頭家」看到「私廚」與「微型餐廳」在市場以奔流之勢崛起，且「一家比一家難訂位」，於是談著談著就決定跨界攜手合作成立聯名餐廳，既跨菜系、還跨業態，跨界合作「跨很大」。

〈胡同〉與〈蘭〉共創〈胡同裏的蘭〉每一餐期最多僅能接待22位客人，兩品牌的分工是由〈蘭〉餐廳主廚Nobu李信男以當代法菜精緻廚功廚技設計菜式，〈胡同〉負責採購、營運，並派資深燒肉主廚陳威翰駐店執行。用餐的空間場域帶著私廚氛圍，Table Setting則結合日式燒肉烤網與西式Casual Dining的規格，套餐中每道菜並都以摩登法菜手法「演繹風味」與「擺盤」，所以堪稱「法魂燒肉私廚」。

澄清奶油煎吐司後再夾入干貝鮮蝦慕斯作餡，用柚子芥末油醋為9種鮮蔬共拌的〈野菜溫沙拉〉提味。桌邊服？的〈炭烤天使紅蝦〉，並用蝦頭熬煮製成的油醋醬和手指檸檬，以及蝦油美乃滋沾醬和櫻花蝦粉提味；厚切牛舌經鹽漬、sous-vide與炭烤後，再搭配火烤四季豆、菜豆，最後再拌上主廚特製醬汁和皮蛋，這些都是傳統燒肉店不會出現的味道。

〈鮮牛肉野菇湯泡飯〉為台灣溫體牛在餐桌上找到了新「表情」，所用的「清燉牛肉湯」是2020年「臺北市牛肉麵饕味國際大比拚」的亞軍作品，「風味炊飯」則是Nobu設計以和牛油拌炒鴻喜菇、香菇、金喜菇後，放入日本越光米中一同烹煮，再拌入蝦夷蔥、鹽昆布調味而成，一菜二吃、兼饗「台南牛肉湯」與「日式湯泡飯」的食趣。

〈胡同裏的蘭〉套餐主菜是〈炭烤日本A5和牛排〉，主廚選用日本A5和牛後腰翼板部位精修後炭烤，此一部位在牛中腹靠近腰脊，油脂豐富、分佈均勻，直火炭烤後口感軟嫩並含有豐富肉汁，卻又不會像和牛其它部位過度油膩。緊接在後上桌的前甜點〈迷迭香紅心芭樂冰〉，是將Sorbet作成球狀再串接成冰棒並以迷迭香粉提味，除清爽美味，亦收「清口」之效，為主甜點、雞蛋糕形狀的〈鐵觀音瑪德蓮〉作最佳「前導」。

〈胡同裏的蘭〉即日起接受訂位，4月1日至14日至餐廳用餐並於個人Facebook或Instagram打卡分享，即可獲贈香檳乙杯。此外，活動期間賓客亦可加價380元點用兩人份〈日本A5和牛肩小排〉。

(工商 )