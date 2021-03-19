中華職棒2021新球季開打，富邦悍將棒球隊將於19日晚間迎來主場首戰，為了號召球迷在新球季為富邦悍將隊加油打氣，台北富邦銀行特別針對富邦悍將悠遊聯名卡推出超強優惠。

北富銀表示，即日起，只要持富邦悍將悠遊聯名卡在悍將主場現場購買平日內野球票，可享「買一送一」超強優惠，購買周邊商品也有最低8折起的有感折扣！

北富銀表示，今年以來，市場上許多信用卡的權益都大幅縮水，富邦悍將悠遊聯名卡為了捍衛球迷用卡體驗，優惠不減反增，不僅維持預售票平日5折、假日9折權益，更開放現場可刷卡購票並享有平日買一送一回饋，希望號召更多球迷呼朋引伴到現場觀賽，欣賞富邦悍將球員的精彩球技!

富邦悍將悠遊聯名卡卡友不僅可以用優惠價購買門票和周邊商品，北富銀也表示，卡友還能以紅利積點兌換富邦悍將棒球隊限量好禮，同時北富銀也持續與飯店、旅遊、外送業者合作推出專屬優惠，希望一卡滿足觀看球賽的各種需求。

北富銀進一步指出，從卡友消費分析中發現，隨著國內新冠肺炎疫情控制穩定，進場觀賽的人數已逐步回溫，且場外購買周邊商品的熱情一如往昔，忠誠球迷平均每月在周邊商品上的消費維持約新台幣1,500元左右，尤其球季開打前更有顯著提升，展現出周邊商品對球迷的強大吸引力。

北富銀說，富邦悍將悠遊聯名卡自即日起至6月30日止推出全新的新戶刷卡禮，新戶申辦正卡並於核卡後30天內刷卡消費達標，即可獲贈獨家為富邦悍將悠遊聯名卡新戶設計的「富邦悍將運動手提包」，外型簡潔大方、實用性十足，更重要的是「只送不賣」。

(工商 )