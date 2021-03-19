日本迴轉壽司「壽司郎」推出姓名只要有「鮭魚」可享免費，活動只有17、18日，彰化雖然沒有分店，還是有人改了全國第2長的名子，取40個字，今天活動已經結束了，這位先生下午也到和美戶政事務改回了本名，其餘還按兵不動。

「鮭魚之亂」也在彰化延燒，17日 1人在彰化戶政事務所改名，18日4人分別在彰化、大城、鹿港及和美申請改名，前後共4男1女。

其中和美戶政所受理改名長達40個字，改成「000德國語文學系雅馬哈發動車壓車磨膝鮭魚大元帥謝謝000讓我改名子00大戶發大財」（前為他的名字，中間為媽媽的名字） ，讓戶政人員辛苦了，填寫到到眼花繚亂，一個字一個字慢慢寫完，這位21歲大學生還是重機迷，雅馬哈就是山葉日語音譯，喜歡壓車磨膝。

設籍彰化到其他縣市辦理改名的有6人，合計11人，戶政人員預計今天開始又要「鮭魚返鄉」了，這些鮭魚先生、鮭魚小姐大概還是會回來再改回來吧，否則其他證件也一一都要重辦了。今天這改了40個字的先生，首先回來報到，改回了原名，果然是謝謝媽媽，名子有紀念意義，還是原名好。

(中時 )